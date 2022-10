A Francisco Ramírez, el hombre que desde el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) ha liderado la lucha para evitar el desangre del erario por cuenta de las megapensiones, el gobierno de Gustavo Petro acaba de pedirle la renuncia.



Le puede interesar: Precio del dólar arranca este viernes subiendo y superando los 4.950 pesos



Ramírez estaba en el cargo del 2008 y desde entonces logró que de cerca de 800 megapensiones que debía pagar el gobierno se rebajara a un poco más de 300.

Además fue uno de los impulsores para que la Corte Constitucional mediante su sentencia C-253 del 2013 les pusiera un tope de 25 salarios mínimos a las denominadas megapensiones.



Gracias a su gestión se logró que megapensiones mal reconocidas, pensiones reconocidas vía tutela e incluso algunos casos de ex congresistas que se pensionaron validando años de servicio por libros escritos, se cayeran.



Pero no es lo único, a través de Fonprecòn, también se han instaurado varias demandas de reparación contra el mismo Consejo de Estado y la Rama Judicial debido a sentencias que han sido revocadas pero que dieron derecho a jugosas mesadas, a las cuales no había derecho.



Desde 2008 hasta la fecha han sido miles de millones de pesos los que se han logrado recuperar gracias a la gestión de Ramírez.



Si bien a Ramírez la renuncia le fue pedida por el Ministerio de Salud, es un hecho que su cargo depende directamente de la Presidencia.



El funcionario asumió el cargo en el gobierno de Álvaro Uribe, fue confirmado en el cargo por Juan Manuel santos y por Iván Duque, debido a los buenos resultados que mostró al frente de la entidad.



Además: Megapensión: Desde 2013 van 16 excongresistas con rebaja por fallo judicial