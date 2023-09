El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un comunicado que supuestamente les estaría llegando a los afiliados de Fedegán, en el que se habla del decreto que prepara el Gobierno para fomentar la movilización campesino y se hace referencia a unas 'brigadas solidarias ganaderas'.



En el texto compartido por el presidente, se cuestiona el borrador de decreto publicado este martes por el Ministerio de Agricultura.



"Debemos estar prevenidos y no olvidar que las *BRIGADAS SOLIDARIAS GANADERAS* deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada", se lee en un aparte del texto, el cual, según el jefe de Gobierno, estaría siendo compartido por la dirección de Fedegán a sus afiliados.



"Fedegán debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección. Ni más ni menos son una invitación al paramilitarismo", señaló el presidente Petro en su red social.



Y agregó: "El camino propuesto por el gobierno es pacífico, pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño".



Por ahora, la Federación Colombiana de Ganaderos, dirigida por José Félix Lafaurie, no se ha pronunciado al respecto. Hay que recordar que el Gobierno y la organización gremial tienen un acuerdo que permitirá la compra de 3 millones de hectáreas de tierras a ganaderos del país.

¿En qué consiste el proyecto?

Luego de la propuesta de reglamentar uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que fue asociado con la supuesta expropiación exprés, este martes se conoció un borrador que busca promover la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria.



El documento hace un “llamado a la movilización y organización campesina” a través del fomento de Comités Municipales para la Reforma Agraria, cuya función, según se lee en el borrador, sería un mecanismo de participación directa para el estudio y apoyo de temas como la producción agroalimentaria, acceso a la tierra y cuidado de la cultura rural.



Los comités, según el Gobierno, son espacios de orden democrático directo para “la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria”.

REDACCIÓN POLÍTICA

