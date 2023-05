Después de que el Pacto Histórico anunció que le solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección tras decisiones de la Procuraduría, el presidente Petro aseguró que "el Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo".



Por lo anterior, les pidió a los integrantes del Pacto "convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país".



El jefe de Estado, quien aún se encuentra en Brasil, agregó: "Es lamentable, pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política".



También calificó de "lamentable" lo que está sucediendo con la coalición que lo llevó a Presidencia. Y es que en la mañana de este miércoles, la bancada del Pacto aseguró que están siendo víctimas de "persecución política", pues argumentaron que la Procuraduría ha abierto investigaciones que han terminado en suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas, "cuando dicha competencia reside exclusivamente en órganos judiciales", señalaron.

Pacto Histórico en la rueda de prensa de este 31 de mayo.

Aunque en efecto hay una sentencia de la Corte IDH que establece esos parámetros, el ordenamiento jurídico colombiano, avalado por la Corte Constitucional, tiene otros procedimientos para disciplinar a los elegidos por voto popular.



Pese a esto, desde el Pacto insisten en que hay una persecución en su contra. Y el presidente Petro coincide en eso. En sus redes sociales agregó: "Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia".

Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política.



Aura Saavedra

