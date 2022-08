El presidente Gustavo Petro al intervenir en la mañana de este jueves en el Congreso 26 de Anato, dijo que no se puede desconocer, como lo han planteado algunas publicaciones internacionales, que Colombia es uno de los países más bonitos del mundo.



Y en ese sentido el mandatario les dijo a los delegados de las agencias de viajes que "nos llegó la hora de prosperar con la belleza natural que tenemos, no contra la belleza que tenemos".

“Nos llegó la hora de prosperar con el agua, no en contra. Nos llegó la hora de incluso pensar los negocios, pero fundamentalmente la existencia con la vida, no en contra (…) aquí el ese tema que los congrega se vuelve importante, no soy un gran conocedor del tema, pero como economista y activista política entiendo que si queremos reemplazar el carbón y el petróleo porque nos toca, no podemos prosperar matando la humanidad”, dijo el Presidente.



El mandatario señaló que se debe construir la economía con la belleza, aunque admitió que para avanzar con ese turismo es necesario que en le país se logre la paz. "En Colombia el turismo no se va a desarrollar si hay guerra", reconoció.



El mandatario de todas maneras le dijo al sector del turismo que desde el Gobierno van a tener un aliado, aunque reconoció que pueden también tener diferencias.



Petro terminó su disertación asegurando que en la isla de Providencia se registró en "etnocidio".



