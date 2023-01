Desde Duitama, en Boyacá, donde sostuvo un encuentro con líderes de juntas de acción comunal, el presidente Gustavo Petro anunció que en estos meses que vienen se van a presentar las reformas fundamentales del Gobierno del Cambio en pensiones, salud, laboral y servicios públicos, entre otras.



“Lo que hoy arranca, en la fase de este Gobierno, es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar los derechos” de los colombianos y las colombianas, derechos que están en la Constitución.

En lo que tiene que ver con la reforma pensional, la Casa de Nariño reportó que el Mandatario explicó que el sistema pensional actual del país es un negocio, donde lo que la persona ahorra durante años no le alcanza para tener una pensión



Destacó que uno de los objetivos de la reforma radica en que una parte importante de las cotizaciones de la ciudadanía se ahorren en el fondo público y no solamente en los fondos privados, buscando garantizar las pensiones, sobre todo de los más vulnerables.



Sostuvo que este modelo “descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos a los pensionados” y “ningún pensionado va a perder su pensión”.



De acuerdo con Petro, esta liberación de recursos permitirá al Estado “pagarles un bono pensional digno, no de 80 mil pesos, ni de 70 mil, sino de 500 mil pesos mensuales” a cada uno de los cerca de tres millones de adultos mayores que requieren de pensión.



Reiteró que se trata de llegar a la cobertura total en el sistema pensional y garantizar que cuando una persona envejezca tenga acceso a pensión y no que llegue a la tercera edad y le digan que el ahorro que hizo durante toda la vida no le alcanza para la pensión.

Salud

Sobre la reforma de la salud, Petro dijo que el propósito de su Gobierno es transformar el sistema de una manera inteligente. “Nosotros queremos reformar el sistema de salud de una manera inteligente” y “vamos es a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud”, destacó.



Agregó que se trata de que “la gente evite la enfermedad hasta donde sea posible y llegar con médicos a la casa” de las personas que viven en lugares alejados o de difícil acceso, y atender a la mujer embarazada o el campesino, que no tiene recursos.



En su intervención Petro preguntó: “¿Por qué el médico no puede llegar hasta la casa? ¿Por qué no podemos desplegar un servicio, donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas, ya moribundas, a buscar una cita en el hospital, si acaso el hospital puede atenderlas?”.



“¿Por qué no podemos tener un modelo de salud universal para toda la sociedad colombiana, que garantice su derecho a ser atendido, a vivir, a que no es un simple cliente de una empresa a la cual su cotización le permite generar utilidades?”, volvió a indagar el jefe e Estado.



Para el mandatario, la reforma debe garantizar que se cuide el dinero público, “porque si se entrega a intermediarios que se enriquecen no va a haber servicio de salud eficaz”.

El encuentro de Petro con líderes comunales en Duitama Foto: Presidencia

Laboral

Al referirse a la reforma laboral, Petro resaltó que ese proyecto busca que los colombianos puedan volver a tener estabilidad y dignidad en el mundo del trabajo.



¿Por qué una persona no puede tener una relación laboral y ser contratada indefinidamente, como era antes?”, dijo y consideró que los trabajadores deben tener derecho a sus prestaciones sociales, a sus vacaciones, a una jornada laboral digna, y no fomentar la precariedad laboral, “conduciendo a una persona a una condición de esclavitud”.



Para el mandatario, el cambio que ha planteado su Gobierno tiene que ser en las estructuras del poder e implica reformas a profundidad, y este es precisamente uno de los objetivos de la agenda legislativa que impulsa su administración en el Congreso de la República.



