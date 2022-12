El presidente Gustavo Petro entregó un balance luego del consejo extraordinario de seguridad que convocó en la mañana de este martes por la ola de violencia que se está viviendo en el Cauca.



La reunión de urgencia - en la que estuvieron presentes además el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la cúpula militar y la cúpula de la Policía - se dio luego de que se conoció otro ataque hacia la fuerza pública en ese departamento.



El jefe de Estado confirmó que la columna 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc, perpetró el ataque en el cual fueron asesinados seis militares.



Petro informó que los uniformados que fallecieron son: Jean Rodriguez, Jerson Magnian, Jhonatan Ordoñez, Armando Vélez, Alexander Portocarrero y Jhon Isaac, todos tenían entre 18 y 20 años.



El jefe de Estado aseguró que "la operación" de las disidencias fue "de infiltración, es decir, premeditadamente, se buscó el ataque, se planificó".



Petro lamentó la muerte de los miembros de la fuerza pública y anunció que el Ejército seguirá haciendo presencia con operativos en Putumayo, Cauca y Arauca, tres zonas afectadas por el conflicto.



"El Ejército no abandonará la zona en donde permanece en este momento en el Cauca que es en la entrada de la región de El Naya, que es la forma geográfica desde la cordillera hasta el Océano Pacífico. (Esta zona) obviamente tiene que ver con rutas de narcotráfico y otros que utilizan el área difícil de El Naya para llegar hasta el mar Pacífico", sostuvo.

El duro mensaje para las disidencias

El mandatario fue enfático en señalar que la posibilidad de diálogos con grupos al margen de la ley hoy "no está circunscrita al cese de las operaciones militares".



Explicó que hasta ahora se ha hablado de una "posibilidad", en este sentido, pues solo hay un proceso andando ya el Eln y este 7 de diciembre se abrirá con organizaciones de jóvenes armados ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura: Los Chotas y Los Espartanos. A este último proceso, que catalogó como "inédito", lo llamó como una "pacificación" urbano.



"Hasta ahora esos son los dos contactos concretos. En lo que resta la posición es que la acción militar no cesa mientras no haya una voluntad real de negociación. Así que, la fuerza pública no va a salir de la región caucana", concluyó.

