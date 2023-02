El presidente Gustavo Petro pronunció un discurso por casi dos horas desde el balcón de la Casa de Nariño. Allí, ante cientos de asistentes que se congregaron en la plaza de Armas, justo en medio entre el Palacio de la Presidencia y el Congreso de la República, el jefe de Estado defendió las reformas que pretende sacar adelante este año.



(Le recomendamos: Gustavo Petro vuelve al duro discurso de campaña para defender sus reformas)

Petro lanzó puntadas de la reforma pensional y también de la laboral. Incluso alcanzó a decir que se avecina también una reforma a la educación. Criticó el neoliberalismo y mencionó que "solo si el pueblo abandona a su gobierno, el cambio podría detenerse".



Estas son algunas de las frases más duras de su intervención:

'¿Quién le dijo al empresariado que se podía construir una empresa mas productiva transformando en esclavos a los trabajadores?'

El jefe de Estado adelantó las bases de lo que será la reforma laboral que planean radicar también este año en el Congreso.



Mencionó que la idea es modificar la ley 50, la cual, según él, es una de las leyes del neoliberalismo, ideología que calificó como una "mentira".



Petro expuso que con la reforma pretenden que la jornada laboral termine a las seis de la tarde y no a las 10 de la noche. Además, que los sábados y domingos sean días de descanso. En caso que a una persona le toque trabajar en un fin de semana, debería haber un pago de horas extra después de las 6 de la tarde.



"Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral". Luego le envió un mensaje al empresariado grande del país. Lo cuestionó al preguntarle: "¿Quién les dijo que en este país se podía construir una empresa mas productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores? ¿Quien dijo eso?". "El capitalismo", respondió.



(Ampliación: Reforma laboral: Petro dice que las horas trabajadas los sábados se pagarían)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro hablando ante los asistentes. Foto: Presidencia

Posteriormente agregó que la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, "no nace de intensificar el trabajo de la gente". Para él, esta nace de vincular el saber a la producción.



También emitió reparos sobre los contratos a tres meses que se usan en algunas compañías. "En Colombia lo más fácil fue poner unos contratos de tres meses por medio de los cuales abusan laboral y sexualmente de las mueres que quieren trabajar (...) Es una sociedad machista que se traduce en el capitalismo de la peor calaña".Dijo que a las mujeres, con estos contratos, se las condena a un "patrón".

'Qué 'negociazo' el que se ha hecho con el trabajo de los colombianos'

Sobre la reforma pensional, el jefe de Estado dijo que se va a radicar una reforma para garantizar el "derecho a la pensión" a todos los colombianos.



El jefe de Estado calificó como "injusto" el actual sistema de pensiones. Esto, porque, según él, "el dinero de los cotizantes queda guardado durante 20 o 30 años en los bancos, bajo control y uso de los dueños de los bancos, no los dueños de las cuentas de ahorro, solo enriquece a dos banqueros. Qué triste historia de injusticia".



Agregó: "Se vende y se vende la tesis de que tenemos uno de los mejores sistemas pensionales consignados en la ley 100 y es mentira".



El mandatario, en la plaza de Armas, criticó que desde que se aprobó dicha Ley, existe en el país una masa de cotizantes de 18 millones "entregándoles el dinero todos los meses a los dos más grandes bancos del país, mientras nadie recibe pensión". En su discurso, sin embargo, mencionó que en los últimos 30 años se han pensionado 170.000 personas.



Repara que, en su criterio, se ha hecho un negocio con el trabajo de los colombianos.

'Si le entregamos a Colombia a los más poderosos, no habrá oportunidad para los más pobres'

Facebook Twitter Linkedin

Congregación convocada por el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Petro, cuando explicó que el cambio que prometió en campaña debe poder hacerse realidad en su mandato, señaló que en esa transformación no se le puede "entregar" el país a los "poderosos".



"Si les entregamos el sistema de la salud a los más poderosos de Colombia, claro que un niño pobre morirá, porque no tiene con qué pagar la salud que se merece. Claro que si les entregamos el país a los mas poderosos no habrá educación superior.

Si le entregamos este país a los mas poderosos no habrá tierras para campesinos", sostuvo.



Concluyó este fragmento asegurando que "Colombia tiene que ser entregada a su pueblo, no a los poderosos" porque para él el cambio consiste en que

"Colombia sea el gobierno del pueblo".

'Sueltan los mafiosos, pero no sueltan a nuestra juventud'

En su intervención, Petro igualmente se refirió a la liberación de jóvenes que resultaron presos en el marco del paro nacional del 2021. Sobre este tema, que ha levantado polémica en el país, dijo que quienes salieron a manifestarse son los "precursores del cambio".



"Por eso la palabra cambio logró reunir a la mayoría de la sociedad en las unas, en las calles. En las urnas no hubiéramos vencido si en las calles no hubiera salido la población unos días antes, eso que llamamos el estallido social", expuso.



Dijo que fue "absurdo" el hecho de que hubieran metido a los jóvenes a la cárcel. "Sueltan a sus asesinos, sueltan los mafiosos, pero no sueltan a nuestra juventud. Les preocupa que se conviertan en gestores de la paz. Quisieran mantenernos en los tiempos del odio".



(Además: Ministro Gaviria critica duramente la reforma pero dice que no va a renunciar)

'Dictador me llaman, cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso'

Sobre las reformas laboral, pensional y de salud dijo que estas "son tres reformas, no serán las únicas, buscan más justicia y al ejercicio pleno de sus derechos como lo ordena la constitución”.



Indicó que será el Congreso el que tenga la última palabra y que tal vez, si llegara a ser necesario, se recurriría al "poder judicial”.



“Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso, como una democracia lo requiere, pero lo que sí debo advertir, es que si por alguna circunstancia las reformas se trabaran, lo único que están haciendo es trabar un pacto social”, sentenció.

Dictador me llaman, cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso FACEBOOK

TWITTER

Después agregó: “Tal vez se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha, quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para evitar una época de cambio, si eso es así solo hay que recordar a 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinado de Jorge Eliecer Gaitán y a una violencia que aún no termina”.

'Necesitamos que cedan en su egoismo'

El jefe de Estado le habló a lo que él llamó la "oligarquía" de Colombia. Dijo que ante la crisis climática que se está evidenciando y que, según sus palabras, puede extinguir a la humanidad, es necesario que los "más ricos" cedan en su "egoismo".



Señaló que los resultados de las elecciones presidenciales fueron un "grito profundo de la sociedad colombiana" y que el poder económico del país debería leer dicha situación.



Ahí les hizo un llamado: "Necesitamos que cedan en su egoísmo (...) Si ganan la mitad, van a ganar mucho más en el futuro porque un empresario se vuelve rico cuando una sociedad se vuelve más rica (...) Van a desatar la violencia si no son capaces de permitir que las reformas se puedan construir en Colombia".Aseguró que cuando estuvo en Davos, Suiza, las personas con riquezas que conoció ya están cambiando su actitud ante "la gravedad de la situación".

Necesitamos que cedan en su egoísmo (...) Si ganan la mitad, van a ganar mucho más en el futuro porque un empresario se vuelve rico cuando una sociedad se vuelve más rica FACEBOOK

TWITTER

El Presidente, finalmente, les envió un mensaje a sus opositores. Les pidió no parar las reformas.



“No estamos pidiendo el socialismo ni una sociedad utópica que no sabemos construir. Acá lo que estamos pidiendo es algo simple: democracia y paz”, puntualizó y le solicitó generosidad a la que él considera la “clase oligarca”.



Petro, por último, invitó “a su pueblo a levantarse” y no arrodillarse.



“Quiero una sociedad colombiana empoderada independiente del Gobierno. Si fallamos, pasan por encima de nosotros; si lo logramos, les entregaremos a las próximas generaciones un país con historia y con la frente en alto”, concluyó.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA