El presidente Gustavo Petro le pidió al Congreso 14 facultades extraordinarias que quedaron establecidas en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 298, las cuales le permitirían poner en marcha políticas públicas que él considera de trascendencia y así, dicen en la Casa de Nariño, ganar tiempo. Es decir, su idea es hacer esto a través de decretos con fuerza de ley firmados con su puño y letra.



(Puede leer: Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro fue radicado en el Congreso)

No se trata, sin embargo, de una petición inédita, pues sus predecesores también han recurrido a esta herramienta que está consagrada en la Constitución en el artículo 150, el cual advierte que con estas facultades no es posible expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas ni decretar impuestos.



Hay que tener en cuenta que, para que estas facultades puedan ser una realidad, tienen que estar aprobadas por mayoría calificada en el Congreso; esto es la mitad más uno de los integrantes de cada una de las corporaciones. Es decir, en Senado 54 y en Cámara 94.



A esto se agrega que los decretos que emita el Presidente bajo esta figura serán susceptibles de demandas por inconstitucionalidad.

Pese a esto, las 14 facultades, que serían por seis meses, han generado controversia en el país y algunas de ellas causan preocupaciones.



La primera de ellas establece: “Crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la Rama Ejecutiva”. Otra menciona “Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas”.



En el documento también se establece: “Capitalizar las empresas que se creen, fusionen, escindan o integran, en ejercicio de las facultades conferidas, y establecer las condiciones de aporte de capital de la Nación”.



En la lista, además, se resalta una que va en la línea del cambio en la política antidrogas que Petro ha insistido: “Regular i) los usos alternativos de la planta de coca, ii) los usos alternativos del cannabis y iii) los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas”.



También hay temas de carácter local, como por ejemplo: “Adquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil- y crear la entidad pública de la Rama Ejecutiva del orden nacional que utilice dicha infraestructura para la prestación de servicios de salud y/o la investigación en salud”.



Ahora bien, para la oposición, la primera de estas facultades es una señal de un intento por acabar con la división de poderes. Así lo manifestó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró que Petro pretende “gobernar sin Congreso” y advierte que el mandatario desconoce dicha división, lo cual pone “en peligro la democracia”.



(En otras noticias: Reforma de la salud: el mensaje de Petro a las EPS ‘si quieren sobrevivir’)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En ese mismo sentido opina su colega María Fernanda Cabal, quien lanzó una dura crítica: “Con esta solicitud de facultades extraordinarias, Petro se erige como todo un dictador (...) Esto es un PND, no una ley habilitante para darle superpoderes a un megalómano”.



Distinto piensa la senadora del Pacto Histórico Clara López. Para ella, las facultades extraordinarias son recurrentes y necesarias. “Nunca se ha objetado en Colombia porque sus razones son absolutamente comprensibles en el marco de la planificación y el alcance que tiene un PND”, sostuvo.



Pese a esto, Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, advierte que las facultades resultan “muy amplias” y esto implica un riesgo de desintitucionalización.



“Al final, la democracia se preserva sobre la base de que tengamos unas limitaciones al ejercicio del poder que se dan en el marco de la ley. No puedo decir que Petro está atentando contra la democracia, pero hay un riesgo de desintitucionalización (...)”, asegura el catedrático.

No puedo decir que Petro está atentando contra la democracia, pero hay un riesgo de desintitucionalización FACEBOOK

TWITTER

Y agrega que si bien no se puede decir que Petro está atentando contra la democracia, pues está apegado a lo que establece la Constitución, el hecho de que un jefe de Estado, en un régimen presidencialista como el de Colombia, tenga “suprapoderes”, implica un “riesgo de autoritarismo”.



Pedro Viveros, analista político, por otro lado, señala que si bien es normal que los gobiernos le pidan esto al Legislativo, advierte que “hay que tener cuidado y responsabilidad en estudiar cuáles y en qué sectores se les otorga esas facultades al Ejecutivo, porque no se puede abusar de este tipo de figuras para evitar exponer el Estado de derecho al libre arbitrio del presidente”, explica.



En eso coincide Henry Amorocho, profesor de derecho de la Universidad Rosario, quien recuerda que las tres últimas administraciones han solicitado las facultades.

Dice que casi siempre los presidentes hacen esto pensando en la posibilidad de ser más dinámicos en temas que consideran prioritarios. No obstante, señala que es un asunto que queda a consideración del Congreso, que debe analizar y definir si esas facultades pueden ser concedidas o no.

Facebook Twitter Linkedin

Petro firmando el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ahora bien, ante las dudas que se han generado sobre la amplitud de las facultades, Jairo Libreros, profesor de Ciencia Política de la Universidad Externado, asegura que la lista es “absolutamente cerrada” y es coherente con los cambios que quiere hacer Petro. “Todos los presidentes son reformistsa. Si no, no hubieran llegado a la Presidencia. Petro es el que mayor razones tiene para hacer esos cambios. Es el primer presidente de izquierda”.

Señala, además, que las 14 facultades van en la línea de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y tiene el respaldo jurídico para modificar el objeto de ciertas instituciones, crear nuevas y mover servidores que pertenezcan a la Rama Ejecutiva.Agrega que acá no hay visos de autoritarismo, pues está actuando según la Constitución.



Libreros, adicionalmente, expone que estas facultades fueron creadas, entre otras cosas, como un mecanismo para crear consensos entre lo que quiere el Ejecutivo y el Legislativo. “Es un mecanismo para crear acuerdos democráticos. Colombia lo trajo a América Latina en el 91”, concluye.



Por lo anterior, lo que queda es esperar si la coalición del Gobierno –que recientemente ha tenido fracturas– llega lo suficientemente sólida para darles el “sí” a las facultades.



ARMANDO NEIRA - EDITOR REDACCIÓN POLÍTICA

AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ - REDACTORA POLÍTICA

​Los leemos en auralv@eltiempo.com