El presidente Gustavo Petro anunció este fin de semana -en una ceremonia de ascenso de 42 integrantes de la Fuerza Pública- que la flota de aviones Kafir debe ser reemplazada.



Medida que criticó cuando Iván Duque mencionó que el mantenimiento era muy costoso y se debían comprar nuevos.



En marzo del 2021, Gustavo Petro pensaba que comprar aviones "en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños".

La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante.



No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2021

En ese momento el mundo vivía los rezagos económicos y sociales que dejó la pandemia de covid-19, esta es una de las razones por las que el actual mandatario se refirió de esa manera a la compra de aviones.



Pero en junio de este año, cuando Petro ya había sido electo presidente, seguía pensando que no era correcto remplazar la flota y le dijo a Duque que "todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras".



Todo avión que se compre para insitituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

Por eso ahora le cuestionan que pretenda reemplazar los Kfir cuando, según Jorge Enrique Robledo, "están más caros y el gasto ahora sería de 25 billones de pesos".

​Las razones del mandatario para justificar el anuncio de compra está en que "esa flota de aviones debe salir de circulación en diciembre del 2023", el mantenimiento sigue siendo muy costoso y, según el mandatario, se debe "aumentar la capacidad de la fuerza pública para garantizar la soberanía nacional".



Según se informó en este medio, este miércoles se confirmó la preselección de los aviones franceses Rafale. Pese a que no se han confirmado contratos, hay una negociación para adquirir 16 de aquí a 10 años.



Desde presidencia mencionaron que la selección de estos aviones se da por "la relación precio, eficiencia y operatividad. Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30 por ciento más barata que la hora de vuelo de un K-FIR (estimada en 89 millones de pesos)".



En el comunicado también mencionaron que el gasto estaría "cerca de los 15 billones de pesos y no en 26 billones", como mencionan sectores que critican la compra de los aviones.



Además, Gustavo Petro mencionó que la inversión no saldrá del recaudo de la reforma tributaria.





