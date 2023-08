Luego de los hechos violentos que se registraron el fin de semana en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro realizó este lunes un consejo de seguridad en Popayán y anunció medidas para reducir la violencia en esa zona del país.



Por un lado, manifestó que el Gobierno apoyará con recursos la sustitución de cultivos ilícitos con el objetivo de transitar hacia los cultivos lícitos enfocados en la producción cafetera.



“El Ejército será el eje central de esa sustitución que espera el apoyo del campesinado del Cauca, de los movimientos sociales, indígenas y afros en este tipo de zonas para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia”, dijo el Presidente, quien agregó que para este plan habrá un respaldo militar.

Al término de un Consejo de Seguridad en Popayán, Cauca, el Presidente @PetroGustavo dijo cuál será el accionar del Gobierno en los próximos días: "En primer lugar, se va a centrar en una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de… pic.twitter.com/wgHYvWr1L0 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 14, 2023

En este sentido, Petro aseguró que la función de la Fuerza Pública a partir de ahora en la zona tiene que estar centrada en “paralizar la economía ilícita”. También señaló que los uniformados deben propiciar que “la ciudadanía que aún tiene que vivir bajo esas economías ilícitas pueda transitar pacíficamente, con el apoyo del Gobierno, hacia las economías lícitas”.

Aunque no anunció cuántos uniformados más se desplazarán a la zona, sí dijo que tiene que haber mayor presencia de militares profesionales en las cabeceras municipales. Por eso, afirmó que no habrá presencia en territorio caucano de bachilleres de la Policía ni soldados regulares para “disminuir la vulnerabilidad y aumentar la eficacia”.



Por último, les envió un mensaje a los armados. “Cualquier negociación debe tener en cuenta que antes que un cese del fuego, queremos un cese de hostilidades a la población”, concluyó enfatizando en que las violencias no pueden ser antesala de un acuerdo de paz.

Los actos de violencia en el Cauca

En la mañana de este domingo se presentaron distintos hechos en Argelia y Buenos Aires, Cauca. Asimismo, en la jornada del sábado se presentaron hechos violentos que dejaron tres policías muertos y un militar secuestrado.



En el primer caso, en una emboscada fueron asesinados el subintendente Michael León y los patrulleros Eymy Rodríguez y José Orozco. Por otro lado, el soldado profesional Juan David Estrada Suárez fue secuestrado. Ambos hechos son atribuidos a la estructura disidente 'Jaime Martínez'.