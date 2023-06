El presidente Gustavo Petro interviene a esta hora durante la jornada de marchas que se convocaron en respaldo a las reformas del Ejecutivo. Defendió sus reformas, anunció unas nuevas, se refirió a las interceptaciones y aseguró: "No se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo en las calles".



"Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular en las mesas electorales del año pasado. Creen que fue simplemente una moda, fiebre pasajera, un delirio que ya pasó y que dejó un Presidente abandonado en su Palacio Presidencial. Hoy decimos con claridad: no fue así", señaló el jefe de Estado.



Insistió en que él y quienes lo eligieron "quieren volver realidad el programa de gobierno por el que el pueblo votó".



"Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana", agregó.



Petro: 'Quieren destruir el apoyo popular'

El presidente Petro, durante su intervención, aseguró que quieren "destruir" su Gobierno. Manifestó: "Quieren aislar al Gobierno de Petro de su pueblo. quieren construir desconfianzas en la base popular".



Según el jefe de Estado, lo anterior tendría dos objetivos. Por un lado, hundir las reformas del Ejecutivo que están en trámite en el Legislativo.



"(Quieren) hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar a los congresistas a los dueños del capital que han hecho negocios con el dinero de la gente y se han llevado la mayor tajada del presupuesto que es de todos los colombianos", sostuvo.



Por otro lado, se refirió a las denuncias en su contra que interpuso la oposición en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes. Según Petro, dichas denuncias pretenden "hacer lo mismo que se hizo en el Perú: llevar al Presidente a la cárcel y cambiar el gobierno. Eso es un golpe blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo. Aquí les decimos a quienes impulsan esa estrategia: Petro no está solo".

El presidente Gustavo Petro acompañado de miembros del Gobierno Nacional durante su discurso en las marchas.

Petro: 'En mi campaña no entró un solo peso sucio'

El jefe de Estado se refirió también a los cuestionamientos que se han generado por la financiación de su campaña electoral luego de que el exembajador Armando Benedetti señaló que consiguió 15.000 millones de pesos.



"Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio de los que sí han sido amigos de gobiernos anteriores. Aquí no entró el 'Ñeñe', entró a otro lado. No aquí. Claro, ahí si taparon la noticia y ahí sí ocultaron que la mafia estuvo en el acto de posesión del Presidente anterior. Ahí sí se olvidan de parentescos y desgracias familiares (...)", mencionó.

Petro: 'Este Gobierno no intercepta a nadie, no mientan'

Sobre el escándalo que se desató luego de que se conoció que los teléfonos de Marelbys Meza, la exniñera de la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, y otra trabajadora de la Casa de Nariño fueron 'chuzados', el Presidente insistió en que su Gobierno no realiza interceptaciones ilegales.



"Nos han acusado, han dicho casi que sin ética que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia (...). Abrimos las puertas, no tenemos nada que ocultar. Allá entraron, vieron hasta las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino los gobiernos de Santos y de Duque", afirmó.

Petro agregó: "Vieron computadores y solo hay computadores (que sirven) para definir las avanzadas del Presidente cuando va a las regiones. No encontraron una sola máquina de interceptación porque este Gobierno no intercepta a nadie, no mientan".

Petro: 'Ministro o ministra que no haga caso, se va'

En otro apartado de su intervención, el Presidente aseguró que de ahora en adelante se deben hacer asambleas populares en el país, como le ordenó en días pasadas a los miembros del Pacto Histórico.



Por otro lado, les envió un mensajes a los miembros de su gabinete. "Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va", sostuvo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia durante la manifestación de este miércoles.

Petro habla sobre acuerdo con el Eln en Cuba

Ahora bien, el jefe de Estado habló sobre su viaje a La Habana, Cuba, el cual hará este jueves 8 de junio, cuando se concluye el tercer ciclo de negociación con la guerrilla del Eln.



En este sentido, aseguró: "Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Va a ser difícil, todos lo sabemos. Más difícil que hacer la guerra, es hacer la paz".



Y afirmó que quiere una "movilización popular alrededor de la paz. A recibir a quienes dejan de hacer la violencia. quiero que construyamos el camino que se merece Colombia".



El mandatario, por otro lado, manifestó: "A veces temía, ¿será que me he quedado solo? ¿Será que se me fue la mano? A veces me daba miedo, temor. Este día me reafirma el camino que tenemos que tomar. El camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia (...)".

La comparación del presidente Petro con el caso de Pedro Castillo

Pedro Castillo y Gustavo Petro.

Petro insistió en diferentes momentos de su discurso que aquí en Colombia no pasará lo mismo que en Perú con el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado.



Sobre esta situación, el primer mandatario aseveró: "Petro no está solo, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular. Aquí no va a pasar lo de Petro Castillo, esta manifestación lo notifica".



Y luego envió unos mensajes hacia sus opositores: "Si se atreven a destruir la democracia, el pueblo construirá la democracia en Colombia. Si se atreven - y no importa qué me pase - si se atreven a destruir el gobierno popular el pueblo de Colombia volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder. Esa manifestación notifica que no va a pasar lo del 9 de abril, que no va a pasar lo del 19 de abril, que el pueblo colombiano decidió el cambio y el cambio se hará en Colombia. Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, que no se atrevan a romper con la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia en las calles de este país".

