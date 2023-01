El presidente Gustavo Petro estuvo este jueves en Duitama, Boyacá. Allí se reunió con los líderes de las Juntas de Acción Comunal del municipio. Durante casi una hora, el jefe de Estado se dirigió ante ellos y hubo una frase que llamó la atención de los asistentes.



Hacia el final de su intervención, el jefe de Estado manifestó: "Esto va para cuatro años y ojalá para ocho".



En ese momento, se escucharon aplausos y Petro, al ver la mirada de uno de los asistentes, le aclaró entre risas: "No me mire así que no les estoy diciendo que conmigo".



El mandatario aclaró que con esa frase no se refiere a que esté aspirando a una reelección, lo cual está prohibido según la Constitución de Colombia. El artículo 197 señala que "no podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia".

Petro agregó que en las elecciones del 2026 otra vez se van a "dirimir las cartas y se escogerá si nos devolvemos o seguimos en el camino de las reformas y del cambio en la sociedad". En varias oportunidades ha mencionado que su sucesor debería ser alguien que esté en la línea del progresismo.



El Presidente, igualmente, explicó que los cambios que planea sacar adelante en su administración deben ser profundos y para esto, sería necesario que luego de que abandone la Presidencia, su sucesor continúe con estas transformaciones para el país.



"Se trata de que pasemos de una fase a otra fase de la historia de Colombia, eso es un cambio", expuso.



La decisión de Petro de asumir control de manejo de los servicios públicos

En este evento, el jefe de Estado, además, anunció que asumirá el control en lo que tiene que ver con el manejo de los servicios públicos domiciliarios en el país.



La idea, según fuentes de la Casa de Nariño, es recuperar las facultades del Presidente para regular y controlar las tarifas de energía y gas.



El presidente dijo que los precios de las cosas han aumentado bastante, especialmente lo que tiene que ver con la comida y los servicios públicos y señaló que el artículo 370 de la Constitución establece que le corresponde al presidente de la República señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.



Señaló que esto lo que significa es que el Presidente, por orden constitucional, es quien tiene la facultad de generar las políticas de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, todo sujeto a la ley.



"Este presidente ha decidido no delegar las funciones en las comisiones de Regulación de Servicios Públicos, al menos por un tiempo, y entonces voy a asumir el control y la políticas generales de la administración de servicios públicos en Colombia directa y personalmente”, sostuvo.



Aura María Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA