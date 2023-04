Este sábado el presidente Gustavo Petro se reunirá a las 7:00 p.m. en la hacienda de Hatogrande con miembros de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, tres días antes de la conferencia que se hará en Bogotá este martes 25 de abril para intentar destrabar el diálogo entre el chavismo y la oposición.



(Le recomendamos: Petro: los temas que hablará en su reunión con delegación opositora de Venezuela)

Sin embargo, hay otros sectores de la oposición de ese país que han reclamado que el jefe de Estado no los invitó al diálogo. Por eso este sábado se conoció que Petro tiene planeado invitarlos pronto para escuchar sus opiniones y puntos de vista sobre la crisis venezolana.



"Otros partidos de oposición serán igualmente invitados próximamente por el Presidente Petro para escuchar sus opiniones como hoy se hará con la Plataforma Unitaria, con el objetivo de buscar caminos de entendimiento entre el pueblo venezolano y propendiendo por el éxito de la elecciones que deben tener lugar en 2024", dijo en un comunicado Casa de Nariño.



Aún no hay una fecha determinada para esto ni es claro a quiénes estaría contemplando, pues en Venezuela, la oposición tradicional no es el único actor contra el oficialismo. Hay al menos tres grupos: la Plataforma Unitaria –presente en el diálogo en México–, la oposición radical y la llamada Alianza Democrática.

Entre las organizaciones más radicales, por ejemplo está Vente Venezuela, encabezada por la opositora María Corina Machado, quien ha reparado que no fue invitada a Bogotá.



El encuentro de este 22 de abril entonces solo será con el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, junto con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.



El canciller Álvaro Leyva, quien también estará presente en el diálogo que habrá esta noche, aseguró que "Colombia es amigo del entendimiento, del diálogo y de la paz”.

"Colombia es amigo del entendimiento, del diálogo y de la paz", reiteró el canciller @AlvaroLeyva tras explicar que el encuentro entre el Presidente Gustavo Petro y la oposición venezolana tiene como propósito abrir posibilidades de diálogo para todos los sectores en Venezuela.

¿De qué hablarán Petro y la oposición venezolana?

La delegación aseguró que en la reunión le expondrán al presidente Gustavo Petro la difícil situación política, social y económica que sigue atravesando su país. El diálogo, sin embargo, se centrará en los pasos que, según los miembros, son necesarios para que en Venezuela se puedan llevar a cabo unas elecciones “libres, observables y verificables”.



Definir la realización de estos comicios es primordial, dice el opositor González. En diálogo con este diario, explicó que entre los mensajes que le expresarán a Petro está la urgencia de destrabar los diálogos para avanzar en el proceso y así llegar a acuerdos que permitan establecer las reglas de los comicios del próximo año, los cuales aún no tienen fecha estipulada.



(Puede leer: ¿Choque en Casa de Nariño? Lo que estaría detrás de la posible salida de Lizcano)

El político del partido opositor Stalin González. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE

“Necesitamos hacer las cosas para que esas elecciones sean creíbles para todo el mundo, donde todos los actores políticos se sientan partícipes y que respeten el resultado que se determine allí. Esas decisiones hay que empezarlas a tomar ahorita. Lo importante es que este proceso ayude a que mejore la situación en Venezuela”, expuso.



García insiste en que realizar estas elecciones es un paso necesario para que las dos fuerzas políticas (oposición y chavismo) puedan coexistir en democracia. “Por 23 años que tiene el chavismo y el madurismo en el poder, no pudieron acabar a la oposición y la oposición tampoco acabó al chavismo. La solución de este proceso no es quién aniquila al otro, sino cómo nos respetamos y convivimos. El cambio geopolítico de la región puede ayudar a que el ambiente sea distinto después de tantas cosas que hemos pasado”, señala.



Ahora bien, otro de los temas que estará sobre la mesa en el encuentro de hoy es la petición que tiene la delegación para concretar la liberación de todos los presos políticos que hay en ese país. Según la ONG Venezuela Foro Penal, el 2022 cerró con 274 encarcelados por motivos políticos y de ellos, 26 fueron detenidos el año pasado.

También insistirán en que es “indispensable” el regreso al proceso de negociación de México, pues argumentan que esa es la herramienta que tienen para poner fin a la crisis.



Sobre el encuentro, el presidente Petro, antes de viajar ayer a Bogotá, habló de sus expectativas. Dijo que quiere ver la “impresión” que tiene la plataforma unitaria sobre el desarrollo de las conversaciones de México y entender por qué se trabó el diálogo con el chavismo.



(En otros temas: ¿Otro expresidente con partido? Ernesto Samper pidió al CNE personería jurídica)



Además, manifestó que desea escuchar cuáles son las garantías que ese sector solicita para las elecciones y si van a participar en los comicios, en caso de que se concreten.



Al final, concluyó que le gustaría que los nuevos grupos de oposición que se han creado sean incluidos en el diálogo político, aunque manifestó que esa es una posición personal que no pretende imponer.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA