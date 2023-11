Petro invita a tomar ‘tinto’ al Centro Democrático para hablar de la reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro se dirigió al Centro Democrático directamente para invitarlos a tomarse un café y hablar sobre la reforma de la salud. Precisamente esta colectividad ha sido una de las que más se ha opuesto al proyecto del gobierno. (Puede ver: Reforma de salud: aprueban artículos que dan aval al Sistema Unificado de Información)

"Invito al Centro Democrático a algo más racional, vengan, nos tomamos un tinto y miramos cúal es su problema con la reforma de la salud que presentamos", dijo el primer mandatario, que luego señaló que estarían dispuestos a llevar en la discusión del Senado puntos propuestos por este partido si coinciden con los del Ejecutivo.



El trino del presidente se dio luego de que el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, mostrara su molestia ante un nuevo intento de dicha colectividad por aplazar el debate de este miércoles.

Invito a @CeDemocratico a algo más racional, vengan, nos tomamos un tinto y miramos cual es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el senado. https://t.co/BljLofdikZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2023

"Otra vez el Centro Democrático haciendo proposición de aplazamiento y saboteando la discusión de la reforma de la salud. ¡La salud de los colombianos no es un juego!", fueron las palabras de Becerra en Twitter que fueron usados por el primer mandatario para expresar su invitación a la colectividad de oposición.



El Centro Democrático, sobre todo en la voz del representante Andrés Forero, ha sido una de las colectividades que más se ha movido por frenar el debate. Además de presentar proposiciones de aplazamiento, que tuvieron acogida en los debates de las pasadas semanas, también ha usado como estrategia la ruptura del quórum.



La colectividad se ha hecho presente a la hora de debatir del proyecto pero se sale del salón elíptico al momento de votar el articulado. Esto les ha servido para que no se logren los votos mínimos y la votación se suspenda. Esto ocurrió el martes, cuando apenas se aprobaron dos artículos. Cuando se fue a poner a consideración otro bloque, no se lograron los votos mínimos.

Con la presencia de los ministros de Interior y de Salud, avanza la Reforma a la Salud Foto: Milton Díaz / El Tiempo



De esta forma, la agenda del gobierno ha estado paralizada en el Legislativo. La reforma a la salud no ha podido superar su segundo debate y el resto de proyectos se ha quedado quieto a la espera. El gobierno ha buscado distintas formas de destrabar el trámite, incluso puso al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, a estar cerca de 'la U' para garantizar sus votos, pero aún así no ha sido mucho el avance desde que se retomaron las discusiones después de las elecciones del 29 de octubre.



Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha estado este miércoles muy activo en redes sociales defendiendo la reforma de la salud. A través de sus redes sociales ha lanzado comentarios en contra de la posiciones de Catherine Juvinao, representante que se ha opuesto al proyecto. Además solicitó que no se apoye una proposición que busca quitar exigencias para el cargo de director de hospital público.