El presidente Gustavo Petro habló en la instalación del encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas en Cartagena. Expuso que el reto de los mandatarios es abordar la crisis actual (ola invernal), entendiendo su origen y administrándola de manera correcta.



(Le sugerimos: La Mojana: las medidas que anunció el Gobierno por las graves inundaciones)



"Eso es lo que llamamos un buen gobierno", enfatizó el mandatario.

Petro también comentó que hay una necesidad latente: "debemos tener mapas de riesgo climático, son imprescindibles. Son muy pocos los que hay en Colombia".



El Presidente, además, criticó la dinámica de contratación para enfrentar este tipo de emergencias a nivel local. "Es una especie de cartel de contratación que pierde los recursos", dijo.



(Lea también: Petro: 'Ecopetrol debe alistarse a entrar en mercado de hidrógeno verde')



"Necesitamos una buena ingeniería para enfrentar la crisis climática. Eso tiene que ver con el último año de Gobierno que les queda a ustedes (alcaldes). No existen los conocimientos alrededor de este tema, pero se puede concretar en el país, si los proyectos ante la ola invernal se vuelven más integrales, reubicando poblaciones en alto riesgo", planteó el jefe de Estado.



Petro le dijo a los mandatarios que deben ejecutar proyectos que no solo "cubran el problema", sino que piensen en la reubicación de las personas en riesgo. "Vamos a aprender de este nuevo sistema de pensamiento que implica adaptarnos a la crisis climática", enfatizó.



(Le puede interesar: Petro sobre aumento del salario: 'De nada sirve si canasta familiar crece más')



Agregó que los campesinos en las zonas más afectadas por el invierno están viviendo un desastre, lo que es producto "del alto consumo de carbón, petróleo y energías fósiles que son los principales responsables de los daños y las pérdidas en la sociedad, a causa del cambio climático".



Finalmente, Petro le pidió el apoyo a los alcaldes del país para abordar de forma correcta esta "etapa de adaptación". "No le entreguemos dinero a los contratistas que van a construir muros que se destruirán en la próxima oleada invernal, que no se nos pierda el dinero y podamos ser eficaces en esta adaptación que será progresiva".



REDACCIÓN POLÍTICA