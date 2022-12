En la mañana de este miércoles, el presidente Gustavo Petro volvió a retomar la idea de la construcción de un tren que pueda ser un complemento, como él lo ha dicho, del canal de Panamá.



En su cuenta de Twitter, el mandatario le respondió al exsenador y exjefe del equipo negociador del Gobierno con el Eln, Juan Camilo Restrepo Salazar, quien aseguró: "Más disparatada aún que la declaración de Dussán Calderón, que no fue poca cosa, es la propuesta de que Colombia construya un tren entre Buenaventura y Barranquilla, sin carga, sin estudios técnicos , de costo descomunal, a través de miles de kilómetros de selvas y pantanos".

Más disparatada aún que la declaración de Dussan Calderon, que no fue poca cosa, es la propuesta de que Colombia construya un tren entre buenaventura y Barranquilla, sin carga, sin estudios técnicos , de costo descomunal, a través de miles de kilómetros de selvas y pantanos. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) December 27, 2022

Ante esto, el mandatario aseguró que la idea no se trata de algo ingenuo. "Pensar un tren complementario al canal de Panamá no es una ingenuidad. El Gobierno ya ha recepcionado (recibido) varias solicitudes que se tramitarán de acuerdo a la ley de app, que implica antes que nada los estudios y luego la concertación social".



El jefe de Estado agregó que si es por el método legal de la ley de APP - la cual regula las asociaciones público-privadas en el país, se seguiría el proceso de: "estudios, financiación y riesgo de las líneas férreas complementarias al canal de Panamá". Finalmente explicó que si se da este escenario, los costos de ese proceso "como en toda concesión, van de cuenta del posible concesionario".

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Esta idea, el Presidente ya la había planeado cuando era precandidato. En marzo de este año, en un evento en Barranquilla, Petro explicó que el proyecto arrancaría en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. "A través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincularía a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla".



La propuesta, en ese momento, fue blanco de críticas y algunos mencionaron que es un proyecto inviable con tintes de populismo.



Frente a los reparos que tuvo en la opinión pública su idea, Petro argumentó que es una iniciativa moderna que serviría como vía alterna al canal de Panamá, y podría ser construido en el país, no necesariamente con recursos del Estado, como lo expuso este 28 de diciembre.



"¿Por qué un tren complementario al canal de Panamá, hoy congestionado, es una mentira? ¿Acaso he dicho que lo financiará el gobierno? ¿Acaso el comercio mundial no lo necesita?", manifestó el jefe de Estado, quien dijo hace meses que en otros países, como México, se están realizando proyectos similares.



Cuando el Presidente puso este tema en el debate, Alejandro Gaviria, su actual ministro de Educación, aseguró que el proyecto sería inviable. "Fiscalmente, esto no es viable. El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años", expuso Gaviria.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA