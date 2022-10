Cecilia López, ministra de Agricultura, confesó en la mañana de hoy viernes que ya iba rumbo a la Casa de Nariño cuando la llamaron de Palacio para informarle que se devolviera porque el presidente Gustavo Petro no estaba allí. "El presidente mantendrá hoy agenda privada en Cartagena", informó el equipo de comunicaciones del mandatario. José Félix Lafourie, presidente de Fedegán también estaba llegando a la firma del acuerdo que las partes han calificado como "histórico" cuando recibió el mismo mensaje.

La inquietud entre el numeroso grupo de periodistas que iban a asistir a lo que el Gobierno mismo muestra como uno de sus mayores logros en estos dos meses que lleva en el poder se hizo evidente: ¿Dónde está el presidente? ¿Por qué no estaba listo para firmar un documento de semejante envergadura? "Problemas de agenda", se respondió.



Esta no es la primera vez que se justifica así una ausencia del presidente Petro. La pregunta, entonces, es natural: ¿Quién maneja la agenda del presidente Petro?



Se trata de un asunto de trascendencia por dos razones elementales: El tiempo de un mandatario en ejercicio no tiene precio. Cada segundo es un activo muy valioso para sacar adelante sus políticas públicas en beneficio del país. Y la otra, es el tiempo de los demás. Llámense ganaderos, taxistas, miembros de la cúpula militar, alcaldes. Todos son componentes activos de la sociedad que merecen ser atendidos cuando se les citó previamente.



En estos dos meses, son varios de los interlocutores del presidente que han recibido el lacónico mensaje de una reprogramación de encuentros cuando "la agenda lo permita".



En algunos casos, se trata de personas que han venido de lugares distantes y con enormes esfuerzos. “Es una falta de respeto independientemente que es el presidente de todos los colombianos, es una falta de respeto hacia los 1.100 alcaldes del país, donde sacamos recursos propios, de los municipios para venir a la ciudad de Bogotá, creíamos que íbamos a encontrar un diálogo”, dijo, por ejemplo, en su momento Jhon Jairo Uribe, alcalde de Remedios, Antioquia, el día que Petro los dejó plantados.



"¿Cómo nos hace eso?", se preguntaban los taxistas que habían ido hace un par de semanas a una cita con el jefe del Estado a la que no llegó, en Corferias en Bogotá.



Los comandantes de la cúpula militar por el lógico respeto que le deben a su Comandante Supremo se abstuvieron de opinar el día que él les incumplió para su reconocimiento.



No así los banqueros a quienes les llegó tarde, tres horas y media después de lo agendado en la clausura del congreso de Asobancaria en Cartagena, que dejaron constancia de su molestia.



Eso sí, la incomodidad de los mandatarios y banqueros fue tan sonora como la de generales, coroneles, capitanes y familiares que conformaban la lista de más de 200 personas que se quedaron esperándolo en la ceremonia de reconocimiento de tropas. Más, naturalmente, los cientos de soldados.



Petro incumple su propia orden



Esta situación contrasta con la propia directriz del Petro hecha el lunes 8 de agosto cuando dirigió su primer Consejo de Ministros en la Casa de Nariño: “El tiempo es un bien escaso”, les dijo. “Tenemos poco tiempo, tenemos que aprovechar con intensidad y al máximo el tiempo, no tenemos tiempo. No podemos fallar”, exigió.



De estos incumplimientos han sido víctimas también sus seguidores más leales. En efecto, el equipo de confianza del entonces presidente electo informó a la prensa que Petro sería el orador principal en el encuentro de la bancada del Pacto Histórico que se reunió en el Centro de eventos Plaza Mayor de Medellín, los días lunes 11 y martes 12 de julio, donde él iba a tirar línea del gobierno que la colectividad asumiría.



En ese momento, se anunció que el presidente electo estaría vía streaming, una alternativa natural al hallarse en unas cortas vacaciones tras la extenuante campaña. No apareció.



“Básicamente tuvimos un cruce de agenda”, aseguró en ese momento Alfonso Prada, hoy ministro del Interior. “Estamos rematando el empalme, la agenda obviamente se congestiona. Estamos desplegando toda la capacidad física que tenemos para atender los compromisos que se están presentado”.



Esta ausencia coincidió con la divulgación de la que es ahora su fotografía oficial como primer mandatario hecha en Caño Cristales, Serranía de La Macarena, en el departamento del Meta.



Algunos de sus críticos reprocharon e interpretaron que Petro no había estado con los alcaldes por haber cruzado su agenda con la producción fotográfica. Esta versión fue desmentida por el círculo cercano de Petro.



De las tardanzas e incumplimientos no se han salvado ni sus propios ministros. Hubo un martes, además, en que la Casa de Nariño anunció para las 8:30 a. m., la posesión de dos de sus ministros.



Luego informaron que el acto sería a las 3:00 p.m. Posteriormente que sería el miércoles siguiente a la 8.00 a.m. Al acto, Petro llegó tarde y fue casi sobre las 9.00 a.m. Como también les llegó con retraso en Cartagena, Bolívar, a los empresarios que los esperaban para la clausura del 7° Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la ANDI.



Y el fin de semana anterior, cuando todo el equipo de Gobierno se reunió precisamente para trazar una línea de acción sobre la gestión del Gobierno, llegó tarde.



En efecto, estaba previsto que Petro liderara un encuentro con todo su gabinete en la finca presidencial de Hato Grande, en las afueras de Bogotá. Aunque inicialmente se creía que el jefe de Estado llegaría en la mañana, sólo hizo presencia sobre las 5 de la tarde



El Presidente envía un mensaje, en el menor de los casos, de improvisación que afecta sus propias banderas de haber llegado al poder para cambiar las cosas y de cumplirles a los ciudadanos.



Una agenda de un mandatario, que en el caso de Colombia siempre tiene así desafíos diarios, debe funcionar de manera sincronizada. La opacidad no puede ser la respuesta.



La manera de corregir esta situación es llevar a la práctica, las palabras de Petro en su primer consejo de ministros: “Nosotros no podemos fallar, este es el Gobierno del cambio y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje, un cambio hacia donde, es difícil saberlo. El mundo sabe que tiene que ir a un cambio, la situación actual es insostenible”, les dijo.



Petro incumple a los ganaderos de Fedegán



El último capitulo de esta serie de incumplimientos se produjo en la mañana de hoy viernes. Muchas suspicacias se han suscitado alrededor de qué es lo que está ocurriendo con Petro luego de que en dos oportunidades ha cancelado su cita con el gremio ganadero.



Inicialmente el jefe de Estado tenía previsto para la tarde de este jueves una reunión con la junta directiva de Fedegán, pero a pesar de que el encuentro incluso aparecía en la agenda oficial, unas horas antes se decidió que la cita sería con la ministra de Agricultura Cecilia López.



Y precisamente la propia ministra y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, anunciaron que en la mañana de este viernes se suscribiría un acuerdo entre ese gremio y el presidente Petro, que incluye la disposición de los ganaderos de venderle los tres millones de hectáreas que el Gobierno quiere comprar para cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana.



Oficialmente se dijo que la reunión entre Lafaurie y Petro sería a las 9 de la mañana el viernes.



Sin embargo, poco después de las 8 de la mañana de este viernes el anuncio oficial fue que ese encuentro también se había cancelado y que se definiría posteriormente la fecha.



Al igual que lo que ocurrió el jueves, el anuncio oficial fue que el presidente seguía en Cartagena atendiendo una agenda privada, de la que nadie da razón. Explícitamente no se ha explicado en qué consiste la agenda privada.



Oficialmente se informó que el reporte de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, era que el Presidente estaba atendiendo unos asuntos muy importantes de manera privada en la capital de Bolívar.



Es más, sobre las 9 de la mañana la Casa de Nariño no había hecho el reporte formal de la agenda del presidente para este viernes.



El jefe de Estado, de acuerdo con la información inicial, tenía programado para las 9 de la mañana la reunión con Fedegán y posteriormente estaba programado un encuentro con indígenas en el departamento del Cauca.



Hace unos días, en una entrevista con el diario español El País a la pregunta de cómo veía al presidente Petro, el expresidente Juan Manuel Santos respondió: "El Gobierno está bien orientado pero le falta rigor y método, y también afinar las narrativas. Las políticas públicas, sobre todo cuando hay cambios de políticas, hay que explicarlas muy bien. La gente tiene que entender el porqué y el cómo. Lo que no se entiende, por naturaleza se rechaza. Por eso, es tan importante ofrecer narrativas claras".



