El presidente Gustavo Petro estuvo este lunes Rosas (Cauca) para la inauguración de la vía a la Panamericana, una ruta alterna entre Cauca y Nariño. En el lugar también estuvo presente el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



"Este tramo incluye un puente de 30 metros de conectividad entre el Cauca y Nariño, esto, después de la emergencia del pasado 9 de enero", informó Presidencia sobre la ruta.

#AEstaHora llega el Presidente @petrogustavo al Cauca para entregar la Vía Provisional de 2 km a la Panamericana. Este tramo incluye un puente de 30 metros de conectividad entre el Cauca y Nariño, esto, después de la emergencia del pasado 9 de enero. pic.twitter.com/gsKXv1mVV9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 13, 2023

Desde la vereda El Chontaduro, el Presidente se refirió al respecto: “Es una etapa de las soluciones a largo y mediano plazo, que son más poderosas y que intentan no solo recuperar lo que existía como flujo, sino incluso, superar los actuales niveles de conectividad entre el sur y el resto del país”.

En la misma línea, hizo reparos a los funcionarios de su Gobierno por no aplicar la ley de emergencias, con la cual se permite reubicar rápidamente a los afectados por la ola invernal.



"Creo que no se está aplicando la ley de emergencias. Hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia, para eso se hizo una ley en el año 2012", indicó.



Añadió que si no se aplica dicha ley, no habrá rapidez en solucionar los problemas de los damnificados. "La ley hay que aplicarla, para eso se hizo", dijo.



También se cuestionó por qué no se ha aplicado esa ley desde que se expidió. "Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno. Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada", puntualizó.



Entre tanto, señaló que se debe reubicar a las personas, las cuales tienen que vivir mejor a como estaban antes. Finalmente, dijo que es un tema pendiente y aun no se puede cantar victoria.

#EsOficial 🚛 l El Presidente @petrogustavo dio paso a los primeros vehículos de carga en la Vía Provisional a la Panamericana. pic.twitter.com/jEaQJmoKUS — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 13, 2023

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA