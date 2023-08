El presidente Gustavo Petro asistió a la citación de la Corte Constitucional para que justifique los decretos de emergencia económica y social para La Guajira. En medio de su diálogo con los magistrados, expresó que en la jornada del jueves tuvo un diálogo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.



El mandatario reconoció que habló con su homólogo sobre el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. "Ayer hablé con el presidente de Ecuador, tras el homicidio del candidato", expresó el primer mandatario.

Aunque el mandatario señaló que en el diálogo se trató el crimen de Villavicencio, en el que habrían participado varios colombianos, este se centró en la solicitud que le hizo el mandatario ecuatoriano.



"Me pidió que le diéramos energía eléctrica. Me pidió que le vendiera y temo la respuesta, que no, porque la energía nos va a hacer falta", dijo el mandatario colombiano, que señaló que la solicitud de su par ecuatoriano tiene que ver con el fenómeno del niño que azotará el norte del continente en los próximos meses.

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso.

Gustavo Petro señaló que será difícil vender energía al Ecuador debido a que Colombia también enfrentará el fenómeno climático y tendrá que tener reservas ante la contingencia.



El presidente colombiano no ahondó más sobre su conversación con Lasso y luego siguió respondiendo las preguntas de los magistrados que tienen en sus manos la aprobación o no de las actuaciones hechas en el estado de emergencia económica declarado por Petro en La Guajira.



