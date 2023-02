El presidente Gustavo Petro les envió un mensaje a las EPS, a propósito de la reforma de la salud, en el cual les indicó qué deben hacer si quieren sobrevivir en el nuevo sistema que su gobierno quiere implementar.



"Lo primero que hace es que la EPS no es el eje institucional, sino es el Centro de Atención Primaria, que puede ser público o privado. O sea, la EPS puede, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su supervivencia con Centros de Atención Primaria (CAP)”, aseguró este martes en una cumbre con gobernadores.



(En contexto: La reforma a la salud que genera tensión en el Gobierno y la coalición)

Petro se reunió este martes en Bogotá con los gobernadores del país para presentarles los ejes de la reforma de la salud que su gobierno está elaborando y que espera llevar al Congreso en las próximas semanas.



El jefe de Estado les dijo a los mandatario regionales, quienes se reunieron en la Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos, que el nuevo modelo de salud, si es que el Legislativo lo aprueba, tiene como ejes el modelo preventivo y la atención primaria.



(Lea también: Reforma a la salud: se filtran duros reparos del ministro Alejandro Gaviria)

Reunido con la EPS "Nueva EPS" hablando sobre el papel a cumplir por esta entidad en la reforma a la salud. pic.twitter.com/sRz362J2QG — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2023

Expuso, por ejemplo, que en el país hay unos indicadores "terribles” en atención primaria. Por ejemplo, dijo que la tasa de mortalidad infantil es una de las peores del continente y que el 22 por ciento de los niños sufren de anemia.



De ahí la importancia de la transformación de las EPS. Aseguró, por ejemplo, que los Centros de Atención Primaria no son "un centro de atención de personas con algún personal médico allí, sino que tiene que ir al territorio”.



“Es decir que con el tiempo tendríamos sistema universal con atención primaria y preventiva, y la unidad central de eso sería el CAP, habría miles de CAP”, agregó.

La EPS puede, si quiere sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su supervivencia con Centros de Atención Primaria FACEBOOK

TWITTER

La reforma de la salud se ha convertido en un tema de controversia, pues esta no se conoce y se esperaba que fuera discutida en las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzaron esta semana, pero el Gobierno no la incluyó, por ahora.



Además, hay divisiones en la coalición de gobierno con respecto a los ejes del proyecto. E, incluso, no hay consensos en el gabinete, siendo Alejandro Gaviria uno de sus principales críticos. “Puede hacer daño, mucho daño”, les expuso el ministro de Educación, quien lideró la cartera de Salud en el pasado, a sus colegas.



(En otras noticias: Cepeda a Néstor Humberto Martínez: intenta desviar atención con cortinas de humo)



Precisamente, una de las principales dudas es alrededor del papel de las EPS, pues la reforma traería una transformación de estas e, incluso, se ha hablado de que podrían desaparecer.



Sin embargo, habrá que esperar a que el Gobierno termine la elaboración del texto para conocer cuáles son los verdaderos cambios.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA