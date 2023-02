El presidente Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño, se dirigió ante cientos de asistentes que se congregaron en la plaza de Armas para atender la convocatoria que él mismo realizó para discutir las reformas de su Gobierno.



En su discurso reiteró que radicarán ante el Congreso la reforma pensional, otro de los cambios que quiere adelantar en su Gobierno. El objetivo será modificar la Ley 100.



El Presidente señaló que actualmente hay una división: "Unas personas cotizan en los fondos privados de pensiones y otras personas que no logran trabajar formalmente no pueden cotizar".



Expuso que en ese segundo escenario no hay salarios, sino "rebusque". "Le están diciendo a la mitad de los viejos y viejas de Colombia que nunca, por más de que se rebusquen, así las arrugas cundan por toda la piel, así la enfermedad los rodee, no habrá una pensión de parte del Estado".



Petro argumenta que según la Ley 100, que quiere cambiar, "solo los que ganen mas de cuatro salarios mínimos de manera permanente y durante todo el tiempo que la ley exige de semanas, quizá tengan una pensión y una pensión para su sobreviviente. La inmensa mayoría de las personas que cotizan en los fondos privados de pensión, al ganar menos, tampoco nunca tendrán una pensión".



El jefe de Estado calificó como "injusto" el actual sistema de pensiones. Esto, porque, según él, "el dinero de los cotizantes queda guardado durante 20 o 30 años en los bancos, bajo control y uso de los dueños de los bancos, no los dueños de las cuentas de ahorro, solo enriquece a dos banqueros. Qué triste historia de injusticia".



Luego agregó: "Se vende y se vende la tesis de que tenemos uno de los mejores sistemas pensionales consignados en la ley 100 y es mentira".

El mandatario, desde la plaza de Armas, criticó que desde que se aprobó dicha Ley, existe en el país una enorme masa de cotizantes: 18 millones "entregándole el dinero todos los meses a los dos más grandes bancos del país, mientras nadie recibe pensión". En su discurso, sin embargo, mencionó que en los últimos 30 años se han pensionado 170.000 personas.



Repara que, en su criterio, se ha hecho un negocio con el trabajo de los colombianos.

¿Qué busca la reforma de la pensión de Petro?

El Presidente expuso que con su reforma busca "que el derecho a la pensión sea una realidad en este país, busca al fortalecer con las cotizaciones a Colpensiones que se adquiera el verdadero derecho a pensionarse para si mismo y para el conyuge sobreviviente. Que la pensión pueda ser una realidad cotidiana para el que cumple la edad".



Volvió a exponer su idea de un sistema de pilares que, en la parte de la cotización, al entregarse a Colpensiones, garantice el derecho a la pensión si se cumplen los requisitos de ley.



Con eso, dice Petro, se liberaría al Estado colombiano del pago de las pensiones del sector privado porque con dichos aportes de los cotizantes se realizaría el pago. "Cada peso que entre, otro peso saldrá para pagarles a los actuales viejos que hoy no tienen ninguna pensión o un bono pensional", explica.



Lo que propone es que el Estado no pague lo que el cotizante podría pagar en este momento, que son, dice, los pensionados de Colpensiones "porque cuando el cotizante llegue a su edad, los cotizantes jóvenes ese momento le pagarán la pensión. Así el trabajador podrá garantizar su derecho a la pensión y el Estado podrá garantizarle un bono pensional a todos los viejos de Colombia".

