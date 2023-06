Desde Alemania, el presidente Gustavo Petro habló sobre la posibilidad de crear un fondo con recursos de aporte internacional para financiar al Eln mientras se lleva a cabo el proceso de paz. El primer mandatario se limitó a decir que es un punto que no se ha acordado en la mesa de negocación con dicha guerrilla.



"El fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos. El acuerdo es progresivo. No se da en el mismo instante", expresó el presidente Gustavo Petro en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz. El pronunciamiento del presidente se dio tras las versiones en la mañana de este viernes sobre la creación de un fondo para financiar al Eln mientras se desarrolla el proceso de paz.



El presidente aseguró que la intención es disolver la violencia, y ya se ha hecho avances con los acuerdos firmados en la tercera ronda de negociación, pero que aún no se ha definido temas en el orden de recursos.

El Presidente @PetroGustavo y el Canciller de Alemania @OlafScholz explicaron qué ocurre con el tema de aquellos colombianos que deciden optar por la nacionalidad alemana para que conserven la nacionalidad colombiana.#ColombiaEnAlemania🇨🇴🇩🇪 pic.twitter.com/QfL7EMBaja — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 16, 2023

"Hay que lograr el avance más allá, pero siempre todos los elementos será de mutuo acuerdo. Es un tema nuevo de cómo financiar el Eln mientras llegamos a un punto final e incluso después. Todo ese proceso debe ser acordado entre las dos partes. Hay especulación en la prensa, pero ese es el camino", agregó el presidente a su respuesta.



La pregunta también fue dirigida al canciller alemán, que fue cuestionado sobre cómo será la colaboración de su país frente a la paz total. "Vamos a mantener un bajo perfil", fue la respuesta de Scholz, que señaló que van a seguir con la colaboración en distintos aspectos, como ya la han venido adelantando.



Gran parte de las intervenciones del presidente y del canciller giraron en torno a los acuerdos en tema de hidrógeno verde que alcanzaron ambos países.



"Vamos a tener que usar unos gases y vamos a requerir un suministro de hidrogeno y necesitamos encontrar socios a nivel mundial y Colombia es uno de esos socios. Damos gracias que Colombia se haya adherido", expresó el canciller Olaf Scholz.



En ese camino, el presidente colombiano reiteró su propuesta de cambiar deuda pública a cambio de de acción climática y aseguró que sería el "primer gran salto hacia adelante".



"La crisis climática nos puede desaparecer de este planeta. Tuvimos una larga discusión sobre la propuesta de cambiar deuda. El canciller federal ha hablado de que analizará la propuesta. De cara a la COP 29 trabajen la propuesta profunda y concreta, mirando todos los aspectos que implica esta posibilidad a escala mundial. Se dialogará con el presidente Biden, llevamos la propuesta a París", dijo el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro y el canciller alemán, Olaf Scholz. Foto: Presidencia

Otro de los puntos que hablaron con la prensa fue el pedido del presidente Petro de que aceptar la ciudadanía alemana no implique que se tenga que renunciar a la colombiana. Ambos representantes de sus países explicaron que se trata de un tema constitucional alemán que debe ser revisado.



"Está en una reforma constitucional en la que se está discutiendo alrededor de este tema: si los inmigrantes para ganar nacionalidad alemana tienen que renunciar a la propia. Hay un proceso de debate que tiene que ver con una reforma constitucional de la sociedad alemana. Aplaudiríamos que el resultado de ese debate salga que no haya que sacrificar la ciudadanía colombiana si se adquiere la alemana", adelantó el primer mandatario.