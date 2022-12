El presidente Gustavo Petro se refirió en la mañana de este miércoles a la crisis política que se está viviendo en Perú luego del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso.



La Fiscalía de ese país pidió 18 meses de prisión preventiva para Castillo, según informó a EFE una fuente vinculada a la investigación que se adelanta en contra del exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión.



(Puede leer: Petro dice que Castillo ha sido 'apresado' y cuestiona la Convención Americana)

En su Twitter, el jefe de Estado colombiano manifestó: "La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano".

La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericanohttps://t.co/t5OVOgTaI4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2022

A dicha Convención también se le conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, el cual es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes.



Dentro de los países que han ratificado este pacto están, además de Colombia y Perú, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.



Desde que se desató la crisis en Perú, Petro insistió en que Castillo fue arrinconado desde el primer día de su gobierno, aunque señaló que se equivocó al tratar de disolver el Congreso que había decidido destituirlo.



"Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda", comenzó diciendo Petro en un hilo de Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

Expresidente de Perú, Pedro Castillo Foto: EFE

El mandatario recordó que cuando conoció al hoy expresidente de Perú, estaban intentando allanar el Palacio de gobierno para detener a su esposa y su hija. "Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra", dijo y agregó que se sorprendió porque se quedaron encerrados en el palacio, aislados "del pueblo que los eligió.



La semana pasada, Petro ya se había referido a la convención, pero hoy añadió sus críticas.



En su momento, dijo que el gran pacto latinoamericano entre todas sus fuerzas políticas y sociales, de derechas o progresistas, es la Convención Americana de Derechos Humanos, pero lamentó que "hoy ni el secretario general de la OEA lo respeta".



Posteriormente, el mandatario agregó que no es con juicios sin delito, o con golpes parlamentarios, que el progresismo no debe jamás imitar, como se construirá un camino pacífico, sólido y democrático para América Latina".



(Le recomendamos: ¿Qué piensa Gustavo Petro sobre Pedro Castillo?)



La postura del presidente Gustavo Petro frente a la crisis política en Perú ha sido cuestionada por varios sectores políticos en el país, pues el jefe de Estado, incluso, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo", pues considera que "se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".

El comunicado conjunto de Colombia, Argentina, México y Bolivia

Por otro lado, el lunes de esta semana se conoció un comunicado conjunto entre los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia. En este manifestaron su preocupación por la situación de los peruanos.



Hicieron un llamado para que se priorice la voluntad popular que eligió a Castillo, quien intentó disolver el Congreso, se respete.



"Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", agregaron.



"Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial", sostuvieron.



Este comunicado fue duramente cuestionado por Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien reparó que se sigan dando expresiones de respaldo hacia Castillo.



"Lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho", aseveró en su cuenta de Twitter.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA