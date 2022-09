El presidente Gustavo Petro, al posesionar a varios funcionarios de su administración, reconoció que en el D.P.S. se cuenta con cerca de billón de pesos para distribuir en subsidio para los adultos mayores.



El mandatario dijo que esos recursos deben pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor.

Dijo que eso se verá el año entrante ubicando la opción, por primera vez en Colombia del 100 por ciento de cobertura pensional a través de un bono que en lugar de ser de 80.000 pesos pase a ser de 500.000 pesos, y haga "que el viejo no pensionado pueda superar la línea de pobreza".



Sobre la cuantía de los recursos que se requerirán para cubrir esa propuesta, explicó que son 3 millones de personas recibiendo cada una 500.000 pesos mensuales, lo que implicará una "reforma pensional".



"Es decir que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de Pilares", destacó el mandatario.



En marzo pasado, en medio de la campaña presidencial, Petro había hablado de su propuesta de 'pilares'. "El régimen de pilares hace complementario y no competitivo el sistema de fondos privados con el público", escribió esa vez.



Y también señaló: "Como hasta una cuantía de 20 billones anuales de cotizaciones de fondos privados, pasará a pagar directamente los actuales pensionados de Colpensiones, el gobierno logrará disminuir su transferencia del presupuesto a Colpensiones en 18 billones anuales. Con este uso racional de las cotizaciones, no solo se pagará la pensión futura de los actuales cotizantes garantizando su derecho a la pensión, sino las pensiones actuales sin quitar derechos adquiridos".



"El presupuesto de la Nación a través de la disminución de su transferencia a Colpensiones logrará financiar el que se le entregue medio salario mínimo como bono pensional a todos las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión, mas de tres millones de personas", escribió en un extenso hilo de Twitter.

El debate sobre pensiones arroja claridades que hay que hacer:



1.Proponemos un régimen de pilares creado en Holanda con éxito y acogido por el Banco Mundial y Fedesarrollo



El régimen de pilares hace complementario y no competitivo el sistema de fondos privados con el público — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2022

