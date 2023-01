Este jueves la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció desde Davos, Suiza, donde participa del Foro Económico Mundial, que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.



"Por otro lado, decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", argumentó Vélez durante un foro.



(Además: Colombia no firmará más contratos de exploración de petróleo y gas)

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro, quien también está en Davos, dio una declaración a medios de comunicación sobre las declaraciones de la ministra, pues este ha sido un tema sensible en la opinión pública, ya que gran parte de los ingresos del país depende de la exploración petrolera.

¿Tras Las polémicas declaraciones de la ministra de minas y energías IRENE VÉLEZ el dólar va a subir?



❤ NO



🔄 SI pic.twitter.com/feZtnq1uMe — Wichy En Las Redes (@EnWichy) January 19, 2023

"Parte de lo que hemos venido a hacer aquí tiene que ver con la sustitución de la matriz de exportación colombiana en nuestra escala nacional y que, básicamente, tiene que ver con turismo y exportación de energías limpias", aseveró el mandatario.



(Lea también: Petro se reunirá con Barbosa para 'evitar discordias en el camino de la paz')

Y agregó que en su gobierno están convencidos que una "fuerte inversión en turismo, dada la belleza del país, y en la capacidad y potencialidad que tiene el país en generación de energías limpias podría, en un corto plazo, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA