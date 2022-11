El presidente Gustavo Petro junto a la vicepresidenta, Francia Márquez, asistieron a la conmemoración de los 37 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, que se desarrolló el 6 y 7 de noviembre de 1985.



Petro y Márquez hicieron presencia en la eucaristía de la Catedral Primada de Colombia oficiada por el Nuncio Apostólico en Colombia y copresidida por el Arzobispo de Bogotá. Allí también participaron los presidentes de las altas cortes y la esposa e hijo del exmagistrado Hernando Baquero Borda (Q.E.P.D), quien rescató esta figura (cristo) en la toma del Palacio de Justicia.



Previo a esta conmemoración, se desarrolló una 'marcha por la vida' armonizada con melodías de ópera y bailes de grupos artísticos.



En la historia quedan imágenes desgarradoras e impactantes por la toma del Palacio de Justicia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, se hizo la declaratoria del Cristo del Palacio de Justicia, el cual se encuentra en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, como ‘bien de interés cultural del ámbito nacional’.



Este evento de honor fue organizado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



La presencia del presidente Gustavo Petro en este acto tiene un gran carácter simbólico, teniendo en cuenta que el jefe de Estado fue militante de la guerrilla que perpetró la toma del Palacio, que dejó más de 90 muertos, entre ellos varios magistrados, y al menos 11 desaparecidos.



El mandatario no estuvo en dicho acontecimiento, pues para noviembre de 1989 estaba en la cárcel. Sin embargo, ha dicho en varias oportunidades que no este acto no tenía "justificación" y que el M-19 debió "mantener la paz a como diera lugar".



