Petro fortalece a la izquierda en su gobierno en medio de las distintas crisis

En medio de las distintas polémicas y cambios de los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha venido fortaleciendo los perfiles de izquierda en su gobierno. Cercanos a esta tendencia estarían a punto de llegar al Gobierno para ocupar el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).



El primero es Alexander López, que es el seguro reemplazo de Jorge Iván González. El todavía senador no ha podido asumir el cargo debido a que no ha sido notificado el Congreso de la nulidad de su elección, llevada a cabo por el Consejo de Estado en noviembre del 2023.



Sin embargo, el gobierno Petro ya dio como un hecho su llegada, así lo confirmó el ministro Luis Fernando Velasco. Además, ya se lo ha visto participando en reuniones de gobierno. El lunes estuvo en distintos espacios, incluyendo un consejo de ministros, encuentro reservado para solo los funcionarios más altos del Ejecutivo.



En cuanto al DPS, se espera que a este llegue el excandidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar. Fuentes del gobierno confirmaron que este es el más probable sucesor de Laura Sarabia en dicho cargo.



Bolívar habría tenido interés en entra al Ejecutivo desde hace unos meses y fue la opción principal para la Presidencia luego de que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, declinara el ofrecimiento hecho por el propio Gustavo Petro.



El último para sonar para llegar al Ejecutivo es el exconcejal Carlos Carrillo. Este entraría a reemplazar al cuestionado Olmedo López, actualmente uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno Petro por cuenta de los sobrecostos en la compra de 40 Carrotanques para entregar agua a La Guajira.



EL TIEMPO pudo confirmar que habría sido la propia Laura Sarabia, ahora directora del Dapre, la que llamó al exconcejal para ofrecerle el cargo. Esto pondría a Olmedo López con los días contados en el gobierno Petro.



De confirmarse las tres llegadas, el sector de izquierda se vería fortalecido en los últimos días. En medio de las crisis y cambios en el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro habría acrecentado a perfiles que han militado históricamente en esta vertiente política.



Mientras que Jorge Iván González era reconocido como un perfil técnico, alejado del mundo político, en su lugar llegó un Alexander López que es uno de los grandes electores de la izquierda en el Valle del Cauca y que ha estado por 20 años en el Congreso.



El DPS estaba manejado por Laura Sarabia, una persona de suma cercanía con el presidente Petro, pero a la que no se le conoce ninguna militancia en la izquierda. En cambio, en su lugar llega Bolívar, un perfil que ha expresado su afinidad con estas ideas y que incluso ha sido candidato por esta vertiente. Llegó al Senado dos veces por coaliciones de este sector y fue el principal candidato a la alcaldía de Bogotá por el petrismo.



En cuanto a Carrillo, este ha sido un entregado militante del Polo Democrático. Tuvo un importante rol de opositor de Claudia López como concejal y no repitió en el cabildo debido a desencuentros al interior del partido. Por fuera de cualquier cargo, ha sido uno de los que ha apoyado la idea del primer mandatario de que el Pacto Histórico debe unirse en una sola colectividad.