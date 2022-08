El presidente Gustavo Petro reveló una propuesta que podría modificar sustancialmente la extradición, una herramienta conjunta acordada entre Estados Unidos y Colombia para combatir el negocio del narcotráfico: Narco que negocie con la justicia del país, evita ser enviado en un avión a una prisión gringa.



En efecto, en la tarde de este miércoles y como testigo de excepción del presidente español, Pedro Sánchez, quien se encontraba de visita oficial, Petro hizo reveló su propuesta a Estados Unidos: “Les propusimos que narcotraficante que no negocie con el Estado se va a extraditado, narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos, narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita”, reveló.



¿Es decir un señalado narcotraficante que crea que es mejor hacerse a un lado del negocio y contar sus verdades se queda aquí? Para ponerle rostro a esta propuesta, ¿si el hermano de Piedad Córdoba decide declarase culpable de actividades ilícitas no será extraditado?



La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz, el hermano de la senadora del Pacto Histórico, quien fue capturado en Medellín vinculado a un proceso por narcotráfico por el que fue pedido en extradición para responder ante una corte de Estados Unidos.



Precisamente este caso, está ahora en manos del presidente Petro quien debe tomar la decisión final sobre la extradición. Esto porque legalmente en el trámite de extradición el presidente y su ministro de Justicia deben firmar la resolución previa a su entrega a las autoridades de Estados Unidos. Pero, ¿si decide colaborar con la justicia colombiana?



Este es solo un ejemplo de carne y hueso de lo que significaría que la propuesta de Petro fuera aceptada por Estados Unidos.



Una iniciativa que fue hecha de manera formal en la Casa de Nariño. Se dio en el marco de la reunión con el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, y la delegación estadounidense enviada por el propio presidente Joe Biden.



Aunque el jefe de Estado colombiano detalló que fueron cuatro las propuestas de Colombia a Estados Unidos en materia de drogas, el presidente no anticipó mayores detalles sobre los otros tres aspectos de diálogo con los enviados del gobierno estadounidense.



Se trata de una línea más de una completa agenda en materia de lucha antidrogas que Petro quiere materializar.



En este sentido, Petro, por ejemplo, también afirmó que dio la orden de “acabar con una política negativa en relación a las drogas que es fumigar campesinos, imponerse sobre campesinos para erradicar forzosamente los cultivos”.



Dijo también que dio indicaciones de revivir el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), el cual es un proceso de diálogo que hay que fortalecer entre el Estado y el campesinado productor de hoja de coca de Colombia.



Esto, dijo, con el objetivo de “construir alternativas de sustitución de cultivos que incluyen sustitución de tierras y procesos de agro industrialización de los nuevos cultivos”.



La propuesta de Petro es coherente con sus anuncios públicos durante la campaña electoral en la que le dijo a EL TIEMPO que en caso de llegar al poder buscaría negociar la extradición y que daría prioridad a contar la verdad y compensar a las víctimas, en lugar de enviar a sus capos a Estados Unidos para enfrentar a la justicia.



POLÍTICA