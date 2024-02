Petro expresa solidaridad a Lula luego de que Israel lo declarara persona non grata

El presidente Gustavo Petro se manifestó a favor de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el Estado de Israel lo declarara persona 'non grata' ante las declaraciones que ha hecho por las acciones violentas en contra de Gaza. Este llegó a comparar las acciones con lo hecho por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.



"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula en una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, donde consideró que la confrontación "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños" no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c), y el presidente de Bolivia, Luis Arce (d). Foto: EFE/ Antonio Lacerda



Las palabras de Lula sa Silva no fueron bien recibidas en Israel, que tuvo una airada respuesta a lo expuesto por el mandatario latinoamericano. "No perdonaremos ni olvidaremos: en mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, informé al Presidente Lula que es una personalidad non grata en Israel hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras", anunció el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz.



A la acción tomada por el Estado israelí, el presidente Gustavo Petro se manifestó en un trino. En este criticó la determinación y compartió el planteamiento del mandatario brasileño sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles.

Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará.



Toda la región debe unirse para que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2024

"Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles."; declaró el presidente colombiano, que aseveró que su homólogo "solo ha dicho la verdad". A esto agregó: "la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará".



En ese sentido señaló que todo Latinoamérica debe unirse para exigir que "cese la violencia de inmediato en Palestina". A esto añadió la reciente determinación de la Corte Penal Internacional que le exigió a Israel que controle las acciones en Gaza y evite cualquier posible genocidio.

"La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel debe generar aplicación y consecuencias en las relaciones diplomáticas de todos los países del mundo", concluyó Gustavo Petro, que en anteriores ocasiones ha insistido en una conferencia de paz para este asunto.