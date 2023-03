El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de Twitter que declaró "insubsistente" a la exministra de Deportes María Isabel Urrutia "por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación".



Luego dijo que la decisión la tomó porque Urrutia "firmó contratos" después de que el jefe de Estado le pidió su carta de renuncia el pasado 27 de febrero, cuando se dio el primer remezón en el gabinete presidencial, en el cual también salieron Alejandro Gaviria, exministro de Educación y Patricia Ariza, exministra de Cultura.



Y es que a Urrutia la señalan de firmar 64 contratos por más de $ 23.920 millones de pesos antes de la media noche del jueves 3 de marzo y la madrugada del viernes cuatro del mismo mes.

María Isabel Urrutia, exministra de Deporte. Foto: Presidencia

Pero en realidad son 260 contratos, según ella misma lo confirmó. Urrutia explica que entre esos contratos estaban incluidos algunos para las 74 federaciones que tenían que salir a competir. "Yo les di directamente la plata a las federaciones y no lo que se hacía antes, que se la daban primero al Comité Olímpico", le expuso a Blu Radio.

Según ella, se comunicó con la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, para explicarle que dichos contratos ya venían en curso y por eso su renuncia la iba a postergar hasta el 13 de marzo, no la iba a hacer inmediata desde el 27 de febrero, cuando se notificó su salida.



"Me habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero yo ya venía haciendo los estudios. No estaba haciendo nada irregular", explicó a la emisora. Ella insiste en que esos contratos los tenía que firmar para que el Ministerio "pudiera funcionar".



