En los últimos días se han presentado algunas diferencias entre el fiscal Francisco Barbosa y el gobierno del presidente Gustavo Petro.



La tensión empezó a aumentar tras la decisión que tomó el ente acusador de no levantar las órdenes de captura de 16 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Colombia, como lo había pedido la Oficina del Alto Comisionado de Paz.



En diálogo con este diario, Barbosa fue enfático en asegurar que no va a cambiar la decisión en ese sentido y manifestó que habrá diálogos con el Gobierno para "conversar sobre el proyecto de ley de sometimiento".



Esa reunión ya tiene fecha, pues el presidente Petro en su cuenta de Twitter ayer anuncio que el próximo 30 de enero se encontrarán presencialmente.



He conversado con el Fiscal General, él tiene razon en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la Paz, que es el derecho de la sociedad colombiana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2023

Este viernes, cuando aterrizó en Francia, el jefe de Estado colombiano contó que tuvo una conversación telefónica con el fiscal. "Estaba sorprendido porque vi en prensa el tenor de las fricciones. Traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó", dijo.



Agregó, en declaraciones a medios de comunicación, que las diferencias son "cosas que se pueden solucionar".



En su trino, Petro dijo que Barbosa "tiene razón en algunos temas". Al ser preguntado por eso, el mandatario señaló: "Él tiene razón en la selección de las personas que estas diferentes organizaciones ilegales hacen, de acuerdo a la ley, pero que el gobierno tiene que estudiar a profundidad, creo que en eso tiene mucha razón".

Presidente Gustavo Petro, en Francia. Foto: Presidencia

¿Por qué la Fiscalía negó levantar las órdenes de captura?

En su momento, en una carta enviada al Gobierno, explicaron que "La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados (GAO) sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia", expusieron.



También mencionaron que estos grupos "no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios".



La Fiscalía señaló que una interpretación diferente "conllevaría desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad", dice la vicefiscal Martha Janeth Mancera, quien firmó la misiva.



Por eso enfatizaron en que legalmente las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) "no tienen un estatus político" y que la jurisprudencia ha precisado "que las estructuras paramilitares carecen de un carácter político".



Por lo anterior, concluyeron en la carta que ambas estructuras ilegales "son herederas de estructuras paramilitares. Se trata, por lo tanto, de organizaciones criminales que no tienen un carácter político".

La otra discrepancia entre el Gobierno y Fiscalía

El primer 'round' tuvo que ver con esa negativa a levantar las órdenes de captura y el segundo por el rechazo de la Fiscalía a crear una mesa de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para adelantar las investigaciones por las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los bienes que han sido tomados en extinción de dominio.



El presidente Petro reaccionó rápidamente ante esto. "No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia", trinó.

También dijo que sin ayuda de la Fiscalía buscarán como los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia. Esto plantea una gran dificultad pues las investigaciones y la facultad para adelantar los procesos de extinción de dominio están en cabeza del ente acusador.

Fiscal Francisco Barbosa y presidente Gustavo Petro Foto: Fiscalía-Presidencia

Barbosa fue consultado por EL TIEMPO y en el diálogo le pidió al jefe de Estado respeto por la Fiscalía. "La falta de colaboración de los miembros de la SAE no puede significar la parálisis del ente acusador”, sostuvo.



“Aquí los únicos que benefician a los mafiosos son aquellos que quieren sacarlos de la cárcel sin que cumplan ningún tipo de requisito y evitar así la extradición a Estados Unidos, pasando por encima de la ley”, dijo Barbosa quien agregó que la Fiscalía “está en sus tareas, ejerciendo la Constitución y la Ley. Hay límites en el Estado de Derecho”.



Este cruce de declaraciones significó un aumento en la tensión que ya se venía creando desde inicios de año. El presidente Petro, sin embargo, se mostró optimista en que podrán solucionar estos dos inconvenientes y otras diferencias que puedan sostener en su encuentro del próximo 30 de enero.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA