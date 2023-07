Este 17 y 18 de julio, el presidente de Colombia Gustavo Petro de encuentra en Bruselas, participando en la III Cumbre UE-CELAC, que busca fortalecer las relaciones birregionales.



Este martes, siendo muy temprano, Petro participó en el Foro de Mandatarios Progresistas, que se realizó en el Sofitel Hotel, por invitación del Partido Socialista Europeo (PES), con asistencia de representantes de España, Alemania, Portugal, Malta, Dinamarca, Argentina, México, Brasil y Chile.

En medio de este Foro de Mandatarios Progresistas, el mandatario colombiano hizo algunos cuestionamientos: “El progresismo debe ser luz, así nació en Francia, y no lo estamos haciendo realidad. Vamos a poner unos ejemplos claves, como la migración (…) ¿Cuál es la posición del progresismo, decir lo mismo o presentar una alternativa?”, señaló.



En su discurso, también se refirió al sistema financiero mundial que, según dijo, requiere un cambio para avanzar en el proceso de transición hacia una economía descarbonizada. “¿Por qué no creamos los mecanismos de planificación, por qué no cambiamos el sistema financiero mundial, que no está hecho para planificar una transición hacia una economía descarbonizada?; eso sería parte del discurso progresista”, afirmó.



Luego, se refirió a la propuesta de Colombia de cambiar de deuda externa por acción climática, lo que significaría la transformación del sistema financiero mundial y cambios en entidades como Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según lo explicaron en un comunicado de la Presidencia.



“Si no hay una articulación de poderes públicos; si no hay una planificación de esos poderes públicos, no puede haber una transición hacia la economía descarbonizada en la magnitud que se requiere para salvar la vida en el planeta”, agregó.



Antes de regresar a Colombia, el mandatario ofrecerá una conferencia de prensa a medios de comunicación, y también se espera que sostenga varias reuniones bilaterales con otros mandatarios de la UE y América Latina y con Von der Leyen.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

