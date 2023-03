Tras la semana más tormentosa vivida por el presidente Gustavo Petro desde que arrancó su gobierno, ahora reapareció el expresidente conservador Andrés Pastrana Arango para pedir que el Congreso lo lleve a un juicio político.



(Puede leer: Luz verde para revivir el partido de Andrés Pastrana: CNE le otorgó personería)

"El cúmulo de evidencias contra Petro, su campaña, su elección, su familia, su gabinete y su gobierno, en torno a corrupción y pactos con las organizaciones criminales del narcotráfico, son suficientes para plantear un juicio político en el Congreso", justificó el dirigente que gobernó al país entre los años 1998-2002.

Pastrana acepta que su llamado será el primer acto de campaña de su colectividad la Nueva Fuerza Democrática que recibió personería jurídica del Consejo Nacional Electoral (CNE). La colectividad, dice Pastrana, competirá este año en las elecciones del 29 de octubre, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.101 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Andrés Pastrana durante la convención del Partido Conservador, este miércoles. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Pastrana compara la situación del presidente Petro con la vivida en Colombia con el proceso 8.000 cuando se comprobó el ingreso de dineros de la mafia del cartel de Cali a la campaña de su rival, Ernesto Samper Pizano.



“Yo espero que Roy Barreras no se convierta en el Heyne Mogollón de Gustavo Petro. A los colombianos se nos olvidó el 'Proceso 8.000' y buena parte de lo que está pasando en Colombia es porque no llegamos a hacer una investigación formal en contra del mismo. Para que los jóvenes entiendan: en 1994 el narcotráfico compró la presidencia de Ernesto Samper", dijo en las últimas horas.



El exmandatario estuvo en varias emisoras en las cuales explicó que cada una de las difíciles situaciones que hoy atraviesa el presidente Petro son de "inmensa gravedad" y que, según su tesis, al juntarlas muestran que el jefe de Estado debe ser llevado a un juicio político.

“Ya hay una apertura de investigación sobre la financiación y cómo se sobrepasaron los topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral lo está investigando. Aquí hay un hecho muy grave porque hoy quien responde penalmente ante la ley, si se violan los topes de campaña, son el candidato y su gerente”, dijo en Caracol.



(En otras noticias: Extreman las medidas de seguridad alrededor del presidente Petro)

Aquí hay un hecho muy grave porque hoy quien responde penalmente ante la ley, si se violan los topes de campaña, son el candidato y su gerente” FACEBOOK

TWITTER

“Los petrovideos, es clarísimo, y lo hemos visto desde la campaña electoral, el propio presidente delegaba a su hijo, Nicolas Petro, para que recogiera los recursos para su campaña electoral. Tercero: su gabinete. Hoy es clarísimo cómo, si Petro se eligió contra la mermelada, es la mermelada la que está rodando en todo el gabinete”, aseguró en Blu Radio.



El expresidente añadió además que, tal como pasó en el Proceso 8.000, Roy Barreras se convierta en el Heyne Mogollón de Ernesto Samper: “Se hizo toda una farsa en el proceso 8.000 para declarar inocente la campaña de Ernesto Samper. El debido proceso es el juicio político”.



La pregunta natural es si en este instante el Congreso emprendería un desafío para llevar a Petro a un juicio político. En el papel no parece posible porque una de las tareas que el líder del Pacto Histórico hasta ahora le ha salido bien es la tener una coalición que lo respalde.

Es cierto que ha habido fisuras y distanciamiento por parte de los partidos no petristas -Liberal, Conservador, La U- frente a las reformas, pero de ahí a iniciar una tarea política de semejante dimensión es complicado.



"Un llamado a juicio político no tiene futuro en la medida en que en Colombia no hay antecedentes de tal figura y que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha jugado un papel marginal en investigaciones y acusaciones de aforados constitucionales", recuerda Daniela Garzón, politóloga de la Fundación Paz y Reconciliación.



"Si ya es tremendamente difícil que avance en el Congreso una moción de censura y sea exitosa contra un ministro, mucho más lo es que se reúna la fuerza parlamentaria suficiente para sacar un juicio político adelante", agrega.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Andrés Pastrana. Foto: MAURICIO MORENO / CÉSAR MELGAREJO (EL TIEMPO)

Para la analista, la coalición de gobierno hasta ahora se mantiene sólida y las denuncias que llegan a la Comisión de Acusaciones rara vez prosperan, además debería primero avanzar la investigación contra Nicolás Petro.



"Es más factible que avancen las investigaciones sobre el financiamiento de campañas en el Consejo Nacional Electoral, pero en ese órgano tampoco ha habido sanciones ni siquiera en el sonado caso de Odebrecht", dice ella.



"La comisión de acusaciones del Congreso se diseñó políticamente para el fracaso", dice de entrada el analista Jairo Libreros. "Y funciona a la perfección. Es un agujero sin fondo, en donde todas las iniciativas de investigación y juicio político están de antemano condenadas al fracaso", añade.

La comisión de acusaciones del Congreso se diseñó políticamente para el fracaso FACEBOOK

TWITTER

Pero este docente de la Universidad Externado asegura que "llevar a consideración de esa instancia el caso del presidente Gustavo Petro por cuenta de los escándalos sobre su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás es un despropósito".



Las investigaciones se deben centrar en la justicia ordinaria y en el control disciplinario para establecer cuál es la responsabilidad individual de sus dos familiares, dice el analista.



Carlos Arias, experto en comunicación política, por su parte, se muestra concluyente: "No tiene ningún futuro, no solamente porque la coalición de gobierno aún es mayoría, si porque el expresidente busca pescar en río revuelto y no se puede pasar por encima el Estado social de derecho que plantea una presunción de inocencia hasta que no se compruebe los posibles delitos cometidos por el hijo y el hermano del presidente. El juzgamiento moral tiene muchos criterios difíciles subjetivos".



En conclusión, la propuesta del expresidente Pastrana parece que tiene muy poco margen de prosperar.



POLÍTICA