El presidente Gustavo Petro dijo que es una calumnia las supuestas exigencias divulgadas por sus opositores a través de las redes sociales para desplazarse a puntos geográficos del departamento del Atlántico.

"Así va el nivel de calumnia de nuestra extrema derecha", respondió el jefe del Estado. "No uso acondicionadores de aire en tierra caliente porque soy alérgico a los cambios bruscos de clima, por eso tengo tos. Y del red bull ni me hable", puntualizó.



El primer mandatario salió así desmentir la carta en la que se asegura tenía ostentosas exigencias para visitar el Atlántico este jueves y no solo aseguró que era falsa, sino que manifestó que era una calumnia realizada por la extrema derecha.



La respuesta de Petro luego de que varios influenciadores colgaran en sus redes sociales una falsa carta en la que dice que él pidió una Sala VIP, aire acondicionado, mesero, tabla de quesos y cavas con hielo para ir Sabanalarga, en el Atlántico. Esto, dice el documento, para atenderlos Durante su visita al municipio en donde hay cientos de damnificados por las lluvias.



Según la carta, el presidente requería tener una sala VIP en cada lugar en el que fuera a estar y la cual debía tener mesa de centro con sofá, stand de café, ventilador o aire acondicionado con temperatura de 16ºC. En esta también se debía disponer de varias cavas con hielo, una de ellas con agua con gas y sin gas para la comitiva del mandatario.



