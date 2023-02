El presidente Gustavo Petro y el exministro de Salud, Fernando Ruiz, protagonizaron este viernes un rifirrafe en Twitter por el funcionamiento de las EPS en el país.



La discusión se dio luego de que el exministro Ruiz compartiera en sus redes sociales un video en el que hacía comentarios sobre los pronunciamientos del congresista Agmeth Escaf con respecto a la reforma de la salud.



(Lea también: Petro publicó fotos de Venezuela al defender su reforma a la salud).

Escaf, en los últimos días, ha compartido una serie de videos explicando por qué esta reforma es positiva para él y, en uno de esos, aseguró que “las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo” y que funcionan como una aseguradora, como las de los carros o las motos: “Te choques o no, igual tienes que pagar”.



Pero el exministro le respondió e inició su video diciendo: “Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron $94 pagando atenciones".



Sin embargo, en algo estuvo de acuerdo y es en que la Adres (Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) transfiere a las EPS el dinero que ‘vale’ cada colombiano para el sistema, pero no comparte la idea de que sea dinero perdido.



(Puede leer: Petro le plantea a Estados Unidos un 'pacto por la vida de las Américas').



“Si usted se pregunta: ¿qué pasaría si, Dios no lo quiera, le da un cáncer que cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año en tratamiento? ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS”, explicó Ruiz.

Este video del ex ministro Fernando Ruíz destruyendo la “explicación” del Representante Agmeth Escaf sobre las EPS es impresionante. pic.twitter.com/Qk4tWvBsvG — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 24, 2023

La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos FACEBOOK

TWITTER

Ante este pronunciamiento del exfuncionario, el presidente reaccionó y escribió: "¿Quién le dijo a usted que si alguien asegurado se enferma de cáncer, el pago lo hace la EPS? La IPS factura y el pago sale de los fondos públicos o contributivos de la salud, que también son públicos. Que el exministro no malinforme a la gente".



Pero la discusión no paró ahí. Ruiz también usó su cuenta en Twitter para responderle al presidente Petro, señalándole por qué, a su criterio, las EPS no son eficientes.



(Le puede interesar: Visa a EE. UU. para colombianos: ¿quiénes podrían ser los primeros exceptuados?).



"Sí, presidente, la EPS mancomuna los fondos y riesgos. Usa los recursos de quienes no consumen en quienes demandan, hacen el ajuste actuarial del gasto y la gestión del riesgo. Eso es un asegurador. Protege la exposición de las familias al riesgo de salud. Por eso son eficientes", escribió Ruiz.

Entonces diga la verdad. El dinero para el tratamiento de las enfermedades de las personas no sale de las EPS sino del bolsillo de la gente, sea por el pago de impuestos sea por el pago de contribuciones



Las EPS se ganan una comisión por manejar esos dineros que no son de ellas https://t.co/EbR4lhV6uG — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 24, 2023

Luego, Petro volvió a responder y le pidió al exministro que dijera "la verdad", pues "el dinero para el tratamiento de las enfermedades de las personas no sale de las EPS, sino del bolsillo de la gente, sea por el pago de impuestos, sea por el pago de contribuciones".



Y añadió: "Las EPS se ganan una comisión por manejar esos dineros que no son de ellas. Ese manejo privado de dineros públicos llevó a varias perversidades del sistema:



1. Integración vertical y sobrepagar clínicas de los dueños de las EPS



2. Subpagar los hospitales públicos y quebrarlos



3. Llevar a condición de pauperización la fuerza laboral de la salud, y peor... Aletargar los tratamientos de los pacientes y reducir su calidad, exponiendo al riesgo de la muerte a millones de personas".

Más noticias de Política