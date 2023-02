El presidente Gustavo Petro, en una intervención desde San Benito Abad, Sucre, endureció su discurso sobre la decisión que en las últimas horas tomó la Procuraduría General de la Nación de sancionar a un funcionario de su Gobierno, e instó a la población a manifestarse.

Durante su discurso, realizado este sábado en la tarde, mostró su respaldo a Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, a quien la Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de suspender por tres meses. Esta es la primera suspensión que ordena el Ministerio Público en contra de un funcionario del gobierno del presidente Petro.



Según la entidad, dirigida por la procuradora Margarita Cabello, puede haber una posible falta disciplinaria cometida por los servidores públicos, "derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82,16 por ciento de las acciones suscritas de Triple A S.A E.S.P.", comunicó la entidad.

El mandatario indicó este sábado que cuando la SAE empezó a entregar las haciendas de los mafiosos al pueblo campesino, “aparece un órgano de investigación, que nunca jamás hizo la investigación del enorme robo de los bienes de la mafia incautados”, y “entonces sí inicia una flamante investigación”.



Petro se refirió al tema durante la entrega a 52 familias campesinas de 243 hectáreas de tierras, correspondientes a los predios El Romero y El Principio, que estaban en poder de la SAE.



La Procuraduría había resaltado que la postura del presidente y los vicepresidentes de la SAE podrían generar un detrimento patrimonial, por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta.

Ante sus seguidores en Sucre, el jefe de Estado dijo que “es el pueblo el que manda” y agregó que “el pueblo no debe dejarse quitar el poder porque, entonces, otros lo utilizarán en contra”.



“¿Eso es justicia?, ¿qué es lo que estamos viendo ante nosotros solo en este hecho? Es el primer 'campanazo', apenas. Es el primer paso que han dado para intentar que no hagamos lo que prometimos en la plaza pública y, por lo cual, 11 millones y medio de poderosos votantes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, decidieron hacer, que era el cambio en Colombia”, sostuvo.



El Presidente fue enfático ante los asistentes en apoyar las manifestaciones en favor del Gobierno. “Por eso aquí tenemos que andar más rápido que las instituciones mismas. No crean ustedes que los cambios se van a producir si nos quedamos sentados en la esquina, en el corredor de la casa, mientras por allá, en el Congreso, unos señores de corbata definen nuestro destino. Así no van a llegar los cambios”, aseveró y reiteró: “Los cambios van a llegar y van a ser profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle, si se mueve, si se congrega, si dialoga entre sí, si hace los pactos que hay que hacer, los pactos populares”.

Este martes los espero en el balcón del palacio de Nariño y en todas las plazas públicas del país. Vamos con toda por el cambio de Colombia en favor del pueblo colombiano. pic.twitter.com/Tmnahkk4qx — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2023

A los pocos minutos después de su participación en Sucre, Petro se refirió en su cuenta de Twitter sobre la movilización que se prepara en apoyo a su Gobierno. “Este martes los espero en el balcón del palacio de Nariño y en todas las plazas públicas del país. Vamos con toda por el cambio de Colombia en favor del pueblo colombiano”, dijo.



JULIÁN ESPINOSA