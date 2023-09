Durante su discurso en una tarima de la plaza de Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro señaló este miércoles que la movilización se convocó para defender las reformas que ha propuesto su Gobierno y que van avanzando lentamente en el Congreso. (EN VIVO: Así se llevan a cabo las movilizaciones de este 27 de septiembre)

El jefe de Estado inició hablando de la reforma laboral y, como lo hizo el fin de semana, hizo una mención a la canción 'El jefe' de Shakira.



"Shakira en su última canción dio en el clavo. Lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso", aseguró el jefe de Estado.

Discurso presidente Petro. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO / Presidencia

Luego agregó: "Queremos que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tenga que subirse a un Transmilenio dos horas después de una jornada laboral de 10 o más horas y no puede ver a sus hijos".



Sobre la reforma laboral, que ya fue radicada pero aún no está agendado su primer debate, añadió que se busca que los trabajadores tengan "jornadas dignas, días de descanso, deben tener la oportunidad de abrazar a su familia como seres humanos".



Igualmente, el jefe de Gobierno aseguró en su intervención que con la propuesta del Ejecutivo no se va aumentar el desempleo "como dicen los críticos", dijo. "Queremos que el empleo se vuelva una familia solidaria. Queremos esa dignidad en el sitio del trabajo".



REDACCIÓN POLÍTICA