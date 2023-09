A finales de junio y comienzos julio, el presidente Gustavo Petro y todo su equipo y gabinete se desplazaron a La Guajira para gobernar toda una semana desde allí. El centro de operaciones fue Riohacha, capital del departamento, y la visita fue escenario de varios anuncios, incluyendo la promulgación del decreto de emergencia económica, social y ecológica en la región.



(Puede ver: El pacífico será la próxima sede de gobierno en territorio de Gustavo Petro)

Luego se confirmó que este tipo de medidas no sería exclusivo del departamento, sino que se tenía planteado que de ahora en adelante el mandatario destinaría una semana completa de cada mes para ir a las regiones.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en La Guajira. Foto: Presidencia

En su momento, desde la Casa de Nariño revelaron que este era un plan que se venía gestando desde comienzos de 2023 pero debido al escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti y otros hechos se había frenado su ejecución. Fue el propio presidente el que volvió a retomar la idea y su prueba fue en La Guajira. “La Guajira fue un piloto y resultó bien”, comentaron cercanos a la presidencia.

La Guajira fue un piloto y resultó bien FACEBOOK

TWITTER

“Sacar al gobierno de Bogotá”, esta fue la tesis con la que se planteó dicho traslado del Ejecutivo a nivel regional. Luego del paso por La Guajira, que fue considerado un éxito por la administración Petro, el propio mandatario anunció que la siguiente parada era en el pacífico.



(Además: Presidente Petro se pronuncia por mensajes de muerte contra su hija Andrea)



“Lo que hicimos en La Guajira lo vamos a reproducir en el litoral Pacífico, en la región más pobre y más olvidada de Colombia”, dijo el primer mandatario en un discurso en su visita a Buebaventura a principios de julio. No obstante, no reveló mayores detalles de cómo sería la agenda.

Facebook Twitter Linkedin

El mandatario llegó a Riohacha sobre las 6:00 de la tarde Foto: Presidencia

Desde el Pacto Histórico dieron pistas de que sus miembros iban a ser parte de la visita y que lo más probable es que fuera en Tumaco. Incluso se venía hablando de que a finales de julio o a comienzos de agosto, específicamente la primera semana, se iba a llevar a cabo una nueva edición del gobierno de una semana.



No obstante, no se realizó. Desde los ministerios estaba expectantes frente a la fecha en la que se iba a realizar la segunda edición del gobierno en el territorio y estaban proyectados para la primera semana de agosto. Sin embargo, dicho periodo se cruzaba con la cumbre en Belem do Para. Aunque comenzaba el 8 de agosto, muchas carteras debían estar desde antes en Brasil. Además, justo para esa semana fue el escándalo de Nicolás Petro.



(Además: ‘Iré hasta el final’: Andrea Petro por caso de amenazas en su contra en redes sociales)



Pasó todo agosto y no hubo señales de la realización del gobierno regional. Los anuncios de que se iba a llevar a cabo en el Pacífico quedaron en el aire. Frente a esta incógnita, hay distintas versiones sobre la realización de estos espacios.



Cercanos a la Casa de Nariño han señalado que debido al éxito de lo ocurrido en La Guajira se indicó que debían proceder con una segunda versión. En lo que no hay mucha claridad es la periodicidad. Algunos expresaron que la idea sería que se llevaran a cabo dos ediciones por semestre, ante la magnitud de la infraestructura que se debía preparar para cada desplazamiento de todo el gabinete y las principales dependencias. Además, señalaron que no se había fijado con certeza la fecha de la versión en el pacífico.

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno hace presencia en La Gajira Foto: Presidencia

Otros sectores de Presidencia han dicho que el tema poco se ha hablado en los últimos días. Desde las carteras también se han dado versiones encontradas frente a la realización del gobierno en territorio por una semana.



Unas confirmaron que se venía hablando de esta figura para realizarla a principios de agosto. Debido a que no se realizó en esas fechas, se habría dejado el tema quieto hasta el momento.



(También: La propuesta de Gustavo Petro para la banca pública: financiar las economías populares)

Facebook Twitter Linkedin

El mandatario llegó sobre las 6:00 de la tarde a Riohacha. Foto: Presidencia

Sin embargo, cabezas de otros Ministerios le confirmaron a este diario que los preparativos apuntan a que se hará en el Cauca y Nariño, lo que se denomina el pacífico nariñense, y será en la última semana de septiembre. Asimismo, explicaron que solo se pudo realizar en dichas fechas debido a las dificultades de cuadrar las agendas de las distintas carteras.



Por el momento, no hay confirmación oficial desde la Casa de Nariño de la realización de estos espacios pensados para tener una mayor conexión con los territorios y que han sido cuestionados por algunos sectores debido a su ejecución en plena época electoral. Sin embargo, por el momento, más allá de lo de La Guajira, no habría tanto énfasis desde el Ejecutivo en continuar con la propuesta.

Más noticias