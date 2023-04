Este miércoles, el presidente Gustavo Petro tuvo un encuentro con el Caucus enfocado en tema de Colombia del Congreso de Estados Unidos. Fue una reunión de carácter bipartidista (demócratas y republicanos).



Estuvieron los copresidentes Mario Díaz Balart y Henry Cuellar y los congresistas: Dan Crenshaw, Norma Torres, Lisa McClain, Gary Palmer, Lou Correa y Matt Gaetz. La reunión se centró en tres temas específicos: reforma de la salud, efectividad de las colaboraciones con Colombia y reforma agraria para la lucha contra el narcotráfico.



El presidente le dio un carácter internacional a la reforma de la salud al incluirla en los temas a discutir con los congresistas estadounidense. En este aspecto, como después trinó, celebró que se haya archivado por una considerable mayoría la ponencia de la oposición, que proponía hundir el texto.

Agradezco profundamente a la Comisión séptima de la Cámara de Representantes que haya rechazado la ponencia de archivo de la reforma a la salud. 17 votos por 4 a favor. Excelente.



Que tengan un buen 19 de abril. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2023

En este mismo sentido, el primer mandatario hizo una defensa de su proyecto y reiteró la necesidad de que se pase a un sistema de atención primario. También habló de las falencias que hay en el sistema y que deben mejorar.



Un tema importante es el de la gestión de los recursos aportados por Estados Unidos a Colombia. El segundo punto de la discusión apuntó a que se debe hacer un seguimiento a estos recursos y medir su inversión eficaz. Gustavo Petro aclaró que esta gestión corre por el Estado colombiano.

Presidente Petro en la OEA Foto: CRISTIAN GARAVITO/PRESIDENCIA

En tercer lugar, el presidente posicionó la reforma agraria como una forma de lucha en contra del narcotráfico. Esto debido a que, si el campesino tiene “tierra fértil, capacidad productiva y posibilidad de progreso, no sembraría coca”.



En este punto habría buscado una colaboración del gobierno estadounidense, pues señaló que dicho esfuerzo debería ser “cofinanciado”. En esto reiteró que, si el campesino progresa, es la mejor forma para que la coca no sea sembrada y usada para la producción de cocaína.



(Además: Dilian Francisca a Petro sobre proposiciones: 'No sé si está mal informado')Esta reunión se hizo en la previa al encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Joe Biden. Este se realizará este jueves, en la Casa Blanca, a eso de las dos de la tarde de Colombia.

Entre los temas que hablarán estará cooperación económica, lucha contra el cambio climático, migración, democracia y seguridad. El mandatario colombiano dejo ver en un trino su interés de que la agenda vaya más allá de la lucha en contra del narcotráfico: “la protección de la Amazonia, el cambio climático y el desarrollo rural".

