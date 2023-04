El presidente Gustavo Petro se reunió con la congresista republicana María Elvira Salazar en la continuación de su gira por los Estados Unidos. El encuentro ocurrió en la tarde del miércoles 19 de abril y en él estuvieron presentes Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores, y Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en ese país.



La representante a la Cámara republicana había señalado en la mañana que se reuniría con el mandatario y tras ese encuentro aseguró que se iba "muy decepcionada". "Estoy más preocupada que nunca por el futuro de Colombia", señaló en su cuenta de Twitter.



Hay que recordar que Salazar ha sido una férrea opositora del hoy presidente desde que éste era candidato y que, durante la campaña de Petro, lanzó duros pronunciamientos en su contra.



“Es un presidente que divaga para no decir nada y eso es lo que hacen los socialistas. (...) El marxismo, según dice él, es una ideología aceptable, el sistema de salud de Cuba es mejor que el de Colombia", aseguró Salazar, quien cuestionó la estrategia de 'paz total' del Gobierno.



Acabo de reunirme con el Presidente de Colombia. Como prometí, le hice muchas preguntas frente a frente y Petro, como todo marxista, no respondió.



¡Estoy muy preocupada por mis hermanos colombianos! pic.twitter.com/bLT59YyOK7 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) April 20, 2023

Salazar fue más allá y comparó al presidente con Fidel Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, porque supuestamente no respondió a sus preguntas durante la conversación.



Tras la reunión, Petro habló con medios de comunicación y comparó la situación a otras vividas con Salazar con su experiencia con congresistas colombianas como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.



“Es muy parecida a las formas de pensar que se desarrollan en la extrema derecha del Parlamento colombiano”, le dijo a NTN24 en Estados Unidos.



Por su parte, Roy Barreras, presidente del Senado, desmintió la versión de la congresista de origen cubano.



"Lamento desmentirla. Usted hizo dos preguntas (no “muchas preguntas” ) , una sobre Venezuela y otra sobre Cuba. Ninguna sobre Colombia. Y el Presidente @petrogustavo respondió amplia y claramente. Sus compañeros del caucus son testigos", dijo.

Lamento desmentirla. Usted hizo dos preguntas (no “muchas preguntas” ) , una sobre Venezuela y otra sobre Cuba. Ninguna sobre Colombia. Y el Presidente @petrogustavo respondió amplia y claramente. Sus compañeros del caucus son testigos. https://t.co/1V3LjsMo3m — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 20, 2023

Reunión Petro-Biden

La agenda del presidente Petro culminará este jueves en horas de la tarde cuando se reúna con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Entre los temas que hablarán están Venezuela, el cambio climático y la protección de la biodiversidad, la transición energética, los esfuerzos de paz, la migración, la política de drogas y las oportunidades de comercio e inversión.



Asimismo, se confirmó que Joe Biden designó a una delegación de muy alto nivel para que lo acompañe en el encuentro. El mandatario tendrá a su lado a 10 miembros de su gabinete; tres de ellos, con rango de ministro: El Secretario de Estado Anthony Blinken, el Secretario para la Seguridad Interna,, Alejandro Mayorkas y el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sulllivan.

REDACCIÓN POLÍTICA

