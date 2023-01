El presidente Gustavo Petro hizo un balance al cierre de su participación en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Davos, Suiza. Una de sus principales conclusiones es que "el capital fósil debe entrar en una seria y definitiva etapa de desvalorización".



​

Para el mandatario, la crisis climática puede extinguir toda la vida en el planeta, incluida la humana: "No es en milenios e incluso para la mayoría de las grandes especies vivas no es en siglos: es en décadas. Nuestros nietos vivirán mucho peor que nosotros. La idea del progreso se derrumba si no detenemos la crisis".

La lectura que Petro hace del panorama actual es que "el capitalismo que se desarrolló en los últimos 30 años no es capaz de detener la crisis climática".



"La búsqueda ampliada y desregularizada de ganancias no permitirá que entren tecnologías limpias a reemplazar las fósiles si aquellas no demuestran mayor capacidad en aumentar la productividad", expuso.

El jefe de Estado enfatizó que "los países hoy sobre endeudados no tienen recursos ni para las obras de adaptación ni para las de mitigación de la crisis climática", además dijo que la solución de endeudarse más que se proponen en las conferencias de la ONU son improcedentes".



Para él, la verdadera salida "implica democratizar la generación de energías limpias", una acción que se debe poner rápido en marcha, pues "la acumulación de CO2 en la atmósfera se acelera, lo que acerca al comienzo de las extinciones".

Petro expone que frente a esta realidad hay dos panoramas: "el capitalismo acabará con la humanidad o la humanidad lo enterrará para poder seguir viviendo".



Bajo esta idea, instó a los empresarios en Davos a pensar en otra alternativa como su última posibilidad: el capitalismo descarbonizado.



Es así como planteó "reconstruir el poder planificador de las naciones, a través de una transición multilateral y global". Para lograr este propósito, Petro explicó que las COP deben tener "un poder vinculante en sus decisiones".



"¿Por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no son vinculantes? ¿Por qué son apenas sugerencias en medio de la catástrofe?", se preguntó.



Así las cosas, el Presidente concluyó que "el capitalismo descarbonizado tendría que hacer que los tratados de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el FMI y el Fondo Monetario Internacional, se integren con los acuerdos climáticos".



Defiende, además, que el capitalismo descarbonizado tendría que lograr que el acuerdo climático "busque sin rodeos la reducción del consumo de carbón, petróleo y gas hasta llegar a cero emisiones en el corto plazo".



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA