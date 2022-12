El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que tiene un virus, el cual "lo ha mantenido hoy en cama". El mandatario descartó que su malestar se deba a que tiene covid-19.



"Espero restablecerme", publicó en sus redes sociales.



El jefe de Estado estuvo este miércoles en Medellín. Allá lideró el acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón relacionado con el caso Masacres de Ituango vs. Colombia.



"En nombre del Estado colombiano, les pido a las víctimas perdón. El Estado reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, eran gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí", aseguró Petro.

El presidente Gustavo Petro durante el acto de perdón por masacres en Ituango. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Después de este acto, el Presidente, desde las cuatro de la tarde, se reunió con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para dialogar por más de cuatro horas.



En el encuentro dialogaron sobre el proyecto Hidroeléctrico de Ituango, cuyas unidades 1 y 2 ya entraron en operación comercial.



Su agenda de este miércoles, le impidió asistir a una cena que se iba a realizar en la Casa de Nariño con magistrados.



El jefe de Estado, finalmente, no llegó a la posesión de Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y Marjorie Zúñiga Romero como magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema.



Este episodio generó malestar entre los togados. Algunos incluso se fueron ante la ausencia de Petro.



Para este viernes se tiene prevista una intensa agenda en Bogotá, la cual incluye encuentros con el gremio cafetero y con líderes campesinos del país.



Aunque aún no se conocen más detalles del virus que aqueja al Presidente, no es la primera vez, desde que se posesionó, que Petro tiene complicaciones de salud.



En septiembre, previo a que viajara a Nueva York, Estados Unidos, para su discurso ante la Asamblea de la ONU, canceló su agenda. El 17 de septiembre se conoció que tenía un cuadro de "bronquitis aguda no obstructiva" y recibió tratamiento ambulatorio.



"El especialista le recomendó evitar los cambios de temperatura y hablar en público de manera prolongada", decía el comunicado oficial.



Un mes antes, poco tiempo después de su posesión, también sufrió un dolor de estómago el cual, según él, le impidió asistir a la posesión de dos de sus ministros y la ceremonia de militares en la Escuela José María Córdova.



