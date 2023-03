La investigación en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos hechos de corrupción, ha puesto a la familia presidencial en el centro del debate en las últimas dos semanas.



Pero a esta discusión ahora se suma otra polémica por el uso de la imagen de los hijos del Presidente, específicamente de la menor, quien hace poco lo acompañó en su discurso desde el balcón de la Casa de Nariño por casi dos horas con la primera dama, Verónica Alcocer.



Y es que en los medios de comunicación se ha informado sobre la familia presidencial desde hace por lo menos dos semanas, luego de que Petro le pidió a la Fiscalía investigar no solo a su hijo mayor, sino también a su hermano Juan Fernando Petro.



En medio del avance de estas investigaciones y nueva información que se ha revelado, han resultado involucrados otros familiares, no porque estén siendo investigados también, sino por sus opiniones al respecto o los ataques en redes sociales que han denunciado. Esto último les ha sucedido a Andrea Petro y Nicolás Alcocer, hijos del mandatario.

Ahora bien, el propio jefe de Estado desde el fin de semana pasado se ha referido al caso de su hijo mayor en medios y en su perfil oficial de Twitter. En esa red social, por ejemplo, ha explicado a qué se refería cuando, en diálogo con la revista Cambio, mencionó que él “no crio” a Petro Burgos. “No podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba”, dijo.

Nicolás Petro. Foto: Twitter: Nicolás Petro

Este martes publicó otro trino refiriéndose a su familia. Aunque esta vez lo hizo para cuestionar un árbol genealógico que realizó el medio La Silla Vacía y en el cual utilizaron una fotografía de su hija menor.



Petro cuestionó que se hubiera usado la imagen sin la autorización de sus padres. “¿No es otra canallada?”, les reparó.

¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada? https://t.co/C6DTy27OM2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 14, 2023

Esta situación le agregó otra punta al debate alrededor de la familia del Presidente: ¿hasta qué punto es válido usar la imagen de los hijos del jefe de Estado?

El Presidente, en su cuestionamiento, se ampara en el concepto 128 que emitió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 2015, el cual precisa que cualquier publicación que pretenda realizar un medio de comunicación en la que aparezca un niño o un adolescente debe estar siempre autorizada por los padres del mismo, su representante legal o, en su defecto, por el Icbf.



Ahora bien, el artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia señala las responsabilidades que deben tener los medios con las publicaciones que incluyen a menores.

De acuerdo con la Flip, en este caso, la publicación mencionada “no perjudica los derechos de la menor y no hay una explotación de su imagen, al no transgredir las obligaciones” estipuladas en el código.



El director de la Flip, Jonathan Bock, en diálogo con este diario, explica que en esta situación particular “el equipo de Presidencia fue el que envió ese material a medios de comunicación, entonces ahí hay una autorización explícita para que sean los medios quienes puedan usar esa ese material. Cuando así es, no hay ningún debate sobre qué responsabilidad tienen los medios para utilizar (las imágenes)”.

Y es que el equipo de comunicaciones de Presidente efectivamente les ha enviado a periodistas que cubren a Petro varias fotografías de él acompañado de su hija menor. Por eso, para Bock no hay debate en este caso.



Ahora bien, Ómar Rincón, profesor del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, explica que en Colombia la vida privada de los gobernantes es considerada como un objeto de no disputa periodística, pero dice que es decisión de cada medio establecer si dicha "información debe ser reservada o no".

Bock, por su parte, aclara que esto no exime a los medios de hacer una reflexión para proteger las imágenes de los menores de edad. “Hay unos antecedentes en la jurisprudencia que sí ponen el foco en que debe haber una protección especial, aunque cada caso tiene sus particularidades”, expone.



Esto recuerda al episodio que se presentó en la administración del presidente Iván Duque y que involucró al periodista Daniel Samper Ospina, quien utilizó una imagen de los hijos de Duque – todos menores de edad - en una publicación en sus redes sociales en la cual aparecían junto a un juego de mesa que lanzó a la venta Samper Ospina.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó al periodista y youtuber, por un lado, "abstenerse de tratar datos personales de menores de edad (imágenes) para fines de marketing o publicidad sin haber obtenido la autorización previa, expresa e informada de sus representantes legales".



Y por otro, "publicar en su cuenta oficial de Twitter y durante el mismo termino que publicitó el producto (19 horas), todas las conclusiones y la parte resolutiva de la decisión de esta autoridad".

El periodista Daniel Samper Ospina. Foto: Santiago Matta/ EL TIEMPO

La publicación en cuestión se hizo en medio del escándalo provocado por el uso de un avión de la Fuerza Aérea para transportar a la primera dama de ese entonces, María Juliana Ruiz, a sus tres hijos y a ocho invitados más para asistir a la fiesta de cumpleaños de una las hijas del Presidente en el parque temático de Panaca, en Quindío.



En ese entonces, tras conocerse el proceso que le abrió la SIC, Samper Ospina explicó a través de una serie de tuits que la publicación "servía como meme y no como efectiva campaña publicitaria" y que su propósito "era hablar de la indelicada utilización del avión presidencial para ir a Panaca (no de vender el juego en Panaca)".

Expresidente Iván Duque y la exprimera dama, María Juliana Ruiz. Foto: Presidencia

El periodista reconoció, sin embargo, que fue un acto imprudente, motivo por el cual pidió excusas y borró la publicación 19 horas después. También criticó la investigación en su contra en ese entonces, manifestando que Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercio de la época, era amigo personal del expresidente Duque.



En el caso de la hija de Petro la situación es diferente, dice la Flip. En un comunicado, mencionaron que el uso de la imagen se dio con un “interés legítimo de informar a la sociedad, por lo que es un uso proporcionado”.



Bock enfatizó en que el problema de la respuesta del jefe de Estado estuvo en “el tono” que utilizó. “No es un caso aislado, es parte de su estrategia para controvertir a los medios de comunicación a veces para desviar la atención sobre los asuntos o para generar una narrativa sobre la falta de idoneidad de los medios para hacer su trabajo”.



El presidente @petrogustavo señaló a @lasillavacia de “canalla” por publicar una foto de su hija menor. Su trino desconoce que fue su propio equipo de prensa el que envió la foto para su uso. Además, su lenguaje desobligante podría inhibir el cubrimiento sobre sus familiares. 🧵 — FLIP (@FLIP_org) March 14, 2023

Rincón, por su lado, dice que la respuesta del Presidente podría considerarse como un ataque a la libertad de prensa porque viene del Gobierno. "Lo que pudo haber dicho Petro es: 'Pido respeto por mi hija' y listo. Pudo ser eso y no tener que ser agresivo con los medios. O poner la reflexión de cuándo aplica o no que la cara de un niño sea puesta en un medio de comunicación", sostiene.



Por último, desde la Flip le hicieron un llamado al jefe de Estado, porque señalaron que “su lenguaje desobligante podría inhibir el cubrimiento sobre sus familiares”.



Al equipo de comunicaciones de la Presidencia también le pidieron trabajar unos lineamientos para el adecuado uso de los canales institucionales de sus máximos funcionarios, en particular de sus redes sociales.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA