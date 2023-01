Tras la renuncia de Felipe Bayón a la presidencia de Ecopetrol -la cual se hará realidad el próximo 31 de marzo-, las reacciones no se han hecho esperar. Esta vez el excandidato presidencial 'Fico' Gutiérrez tuvo una fuerte disputa con el presidente Gustavo Petro por la salida del ingeniero.



Diferentes líderes gremiales y políticos defienden que la gestión de Bayón en la empresa petrolera ha sido buena. Él llegó a este cargo directivo en septiembre de 2017 y fue quien lideró el proceso de transformación de Ecopetrol, que pasó de ser una compañía de solo hidrocarburos a una que ahora tiene entre sus principales objetivos la generación de energías renovables no convencionales, y liderar la transición energética no solo en Colombia sino en la región.

Por estas razones, Gutiérrez cuestionó a Petro y le dijo: "Felipe Bayón se queda e Irene Vélez se va. Esta debería ser la decisión correcta".

Felipe Bayón se queda e Irene Vélez se va.

Esta debería ser la decisión correcta. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 26, 2023

A lo que el mandatario colombiano le contestó que sí era la decisión correcta, pero "para su partido".

Fico, por su parte, le volvió a reiterar a Petro que Bayón debe quedarse la frente de la empresa petrolera porque es la determinación correcta "para el país".



Incluso, el excandidato presidencial argumentó que es “más que grave la salida de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Su conocimiento del sector, su seriedad, su compromiso y sus logros, contrastan con la irresponsabilidad, falta de rigor técnico y populismo de la ministra Irene Vélez. Con esto pierde Colombia. Muy grave!”.



En defensa de liderazgo de Bayón en Ecopetrol también salió el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que: "El doctor Bayón es una persona seria, preparada, honesta, con visión”.



El dr Bayón es una persona seria, preparada, honesta, con visión. Una lástima que salga de Ecopetrol. Advierto, no fue nombrado por mi Gbno y ningún interés partidista me vincula a él. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 27, 2023

Advirtió, además, que el hoy presidente de la empresa petrolera "no fue nombrado por su gobierno y que ningún interés partidista lo vincula a él".



Otra de las personalidades del mundo político que dio su opinión frente a esta salida fue Gilberto Tobón, precandidato a la Alcaldía de Medellín. “Se va Felipe Bayón de Ecopetrol e Irene Vélez más firme que nunca en su cargo. ¿Cómo explican esta distopía?”, declaró el también analista político.



Se va Felipe Bayón de Ecopetrol e Irene Vélez más firme que nunca en su cargo. ¿Cómo explican esta distopía? — Gilberto Tobón Sanín (@tobonsanin) January 26, 2023

Frente a este panorama, ahora queda esperar al proceso de selección y nombramiento del nuevo presidente de Ecopetrol por parte de la junta directiva, el cual se dará con base en "un riguroso proceso de selección", de conformidad con la Política de Sucesión del directivo de Ecopetrol.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA