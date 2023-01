El presidente Gustavo Petro reveló este martes desde Buenos Aires, en Argentina, que Estados Unidos le pidió la entrega de armamento ruso que hay en el país para entregárselo a Ucrania.



Además: Gobierno Nacional designó a nuevo gobernador para Arauca



De acuerdo con el mandatario, él se negó porque la Constitución ordena la paz. “Así quede eso como chatarra en Colombia, no entregamos esas armas para seguir una guerra”, destacó el presidente colombiano.

El mandatario aseguró que en años anteriores Colombia compró material de guerra ruso para sus propios fines al interior del país y dijo que ese material está ahí aunque admitió que tiene problemas de mantenimiento porque la asistencia ahora es imposible.



"En alguna conversación con la señora (la general Laura) Richardson y otras personas de Estados Unidos ellos me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz y que así quedará eso como chatarra en Colombia no entregábamos las armas rusas para que se llevarán a Ucrania a seguir una guerra”, dijo Petro.



Para el presidente Petro eso no significa "que no estemos preocupados por una agresión".



El jefe de Estado dijo que la realidad del conflicto que se vive en Europa hace que lo que se debe exigir antes que nada es la paz.



"No estamos con ninguno, estamos es con la paz y por eso cualquier arma rusa así este hoy inservible en nuestra tierra va a ser usada en ese conflicto, destacó Petro.



Le puede interesar: Guerra en Ucrania: Cancillería informó que dos colombianos murieron combatiendo