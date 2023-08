El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles al supuesto plan que hace dos semanas denunció la Fiscalía para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa.



"Un alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra sino por su propio comunicado público", aseguró, haciendo referencia al jefe del ente acusador.





Luego agregó: "El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes. Más profundos en inteligencia militar que en la Fiscalía. A ambas entidades llegó la misma fuente, más rápido le llegó su información al funcionario sin mayor verificación y la hizo pública".

Por último, lanzó un duro mensaje: "El prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político al Presidente de la República desdice del respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo de fiscal no se verifique".

La respuesta del primer mandatario se da horas después de que el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en la noche de este martes en el cual aclararon algunos aspectos sobre los supuestos planes para atentar contra el Fiscal, la senadora María Fernanda Cabal y el general Eduardo Zapateiro.



Uno de los aspectos que mencionaron es que la información que le llegó al Ejército Nacional hasta el pasado 4 de agosto no llegó a otras instancias de inteligencia de las Fuerzas Militares, y que la fuente que le llevó a la Fiscalía el presunto plan para atentar contra Barbosa, habría sido la misma que conoció la institución castrense.







Este punto es clave porque la vicefiscal Martha Mancera señaló en una rueda de prensa que a ellos llegaron tres fuentes diferentes y en distintos momentos sobre el supuesto plan, atribuido al Eln.

Fiscal Francisco Barbosa. Foto: Fiscalía

Desde Mindefensa, además, señalaron: "Se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista".El comunicado también detalló que ni la Uiaf ni ninguna agencia de inteligencia internacional recibieron información al respecto, algo que el fiscal Barbosa, en lo que tiene que ver con la Uiaf, había solicitado conocer.

Con relación a la posible intención de atentado terrorista en contra del Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa @FiscaliaCol, de la senadora @MariaFdaCabal, del general en retiro @EEZapateiro, nos permitimos informar: pic.twitter.com/6A9JHBdeX1 — Mindefensa (@mindefensa) August 23, 2023

Fiscalía dice que Inteligencia ha restado importancia a pretensiones del Eln



En respuesta a dicho comunicado, la Fiscalía se pronunció y señaló que supuestamente, los organismos de inteligencia y defensa del Estado no han asumido la trascendencia que hay sobre las pretensiones que tendría el Eln en el país.



Hicieron un llamado para que "se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personalidades involucradas, y la ciudadanía en general", aseguraron.

