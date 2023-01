La propuesta de 'paz total' del presidente Gustavo Petro llamó la atención de poderosos capos del narcotráfico, quienes están buscando, por varios medios, colarse en las listas de voceros de paz, por ejemplo.



Esta situación tiene en máxima alerta no solo a las autoridades colombianas, también a las agencias federales de Estados Unidos, quienes tienen en la mira a varios extraditables que podrían terminar en estas listas.



(Además: Reforma a la salud, tema importante del cónclave del gobierno de Gustavo Petro)

Ante algunas versiones de medios y alertas que ha dado el fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente Gustavo Petro recordó este sábado que solamente la oficina del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, puede adelantar las negociaciones con las estructuras criminales que quieran acogerse a la 'paz total'.



Y es que según el jefe de Estado, "las expectativas de paz que hemos generado son negocio también para avivatos".



Por eso, recordó, de manera enfática, que nadie, a excepción de Rueda, puede adelantar dichos diálogos que buscan acabar, vía pacífica, con las grandes estructuras criminales que azotan al país.



(Lea también: Gobierno arremete contra Cambio Radical: 'Su oposición es de ataques rastreros')



"Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz", complementó el mandatario en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de Twitter.



No obstante, el año pasado, en plena campaña, se presentó una polémica cuando Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente estuvo en la cárcel La Picota de Bogotá visitando al condenado exsenador Iván Moreno y a otros presos. Allí escuchó una propuesta de 'perdón social'.



(En contexto: La historia del hermano de Petro que visitó en La Picota a Iván Moreno)



Pero el presidente aclaró: "No mande (sic) hablar a nadie con Iván Moreno. Son lo presos que pidieron hablar con la comisión intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso. 2. Iván Moreno oficia como representabte de los presos en DDHH".



Y su hermano aseveró que mandatario, en ese entonces candidato, "ha librado toda la vida una batalla por la paz y contra la corrupción, hoy toda la familia lo acompañamos y le proponemos a Colombia, la unidad, la paz y la democracia".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA