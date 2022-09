El presidente Gustavo Petro posesionó este miércoles a seis nuevos funcionarios en el Gobierno Nacional, incluido, al nuevo director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, que ha desempañado cargos relacionados con asuntos internacionales.



Según Petro, como primera tarea tendrá que coordinar el proceso para "levantar las órdenes de prohibición de entrada al país".



Durante el acto de posesión, el Presidente aseguró que el gobierno anterior había ordenado por "sectarismo político" restricciones de entrada al territorio colombiano, pero en su consideración todas ellas deben ser levantadas "porque este es un país de libertad".



"(...) Ese tipo de actitudes dictatoriales no se deben establecer como política ni de la Cancillería ni Migración. Indudablemente el tema aquí, fundamental, es la población venezolana en toda la complejidad que eso significa, habitante libremente en Colombia", dijo Petro.

El primer mandatario también se refirió sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el cual dijo que "permite permanecer" en el país, pero "no permite acceder a los derechos en Colombia". Por lo cual, afirmó que con los recursos que ha recibido el Gobierno, en los últimos años, se buscará mejorar las condiciones de los migrantes venezolanos que se encuentra en el territorio nacional.



"Hay que lograr la plena integración de las personas que provienen de Venezuela si quieren quedarse libremente en Colombia (...) Hay quienes aquí levantan banderas xenofóbicas, creer que el extranjero es malo per se, cuando en realidad la persona que viene de afuera suma a la fuerza laboral", agregó.



En esa línea, Petro señaló que la invitación para la población migrante venezolana es a integrarse productivamente, por lo que subrayó como necesario que haya una "homologación rápida" de los títulos académicos que tengan para que se puedan acceder a sistema laboral, sin impedimentos "que no es competencia con la colombianidad, incluso, debería ser de asociación".

REDACCIÓN POLÍTICA