El presidente Gustavo Petro aseguró en la tarde de este lunes que las concesiones que eleven tarifas de peajes "sin autorización del gobierno" serán sancionadas por la Superintendencia.



Sus declaraciones se dieron después de que este 16 de enero se generó una polémica por el aumento de algunos precios de peajes. Esto porque desde el Ministerio de Transporte ya habían confirmado que estas tarifas no aumentarían.



El pasado 15 de enero se firmó el decreto con el cual se establece que dichos precios, en los peajes que son a cargo del Invias y la Agencia Nacional de Infraestructura, no aumentarán. Pero en algunas zonas del país, los ciudadanos sí evidenciaron un incremento al momento de pagar.



Una explicación para esto es que si bien en las últimas horas usuarios se han quejado a través de internet de las alzas, hay que tener en cuenta que el decreto no aplica para todos. Por ejemplo, los departamentales o los manejados por privados sí podrían aumentar su precio.



Por eso, frente a ese escenario, el mandatario se pronunció anunciando las posibles sanciones a las que se pueden enfrentar las concesiones que se hayan establecido para subir el precio "sin autorización del Gobierno", como lo señaló Petro.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

