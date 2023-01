El presidente Gustavo Petro aseguró en la tarde de este sábado que los jueces fueron presionados para no liberar a los jóvenes de la primera línea que fueron capturados en medio del estallido social de Colombia el 2021.



El pronunciamiento lo hizo desde Cali, donde se reunió con las personas del sector de Siloé, y argumentó que a los jueces les dijeron que cometerían prevaricato si liberaban a los jóvenes, a pesar de que la ley de orden público permite, según el jefe de Estado.



(Lea también: Petro: 'Ni militantes, ni abogados, ni familiares míos' pueden negociar la paz).

"Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se le dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra. Y creo que ese Estado que está haciendo eso, ha demostrado otra vez que es incapaz de diálogo", afirmó el presidente.

La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. FACEBOOK

TWITTER

Además, el mandatario habló de justicia, y afirmó que esta no es encerrar a los jóvenes en las cárceles.



(Le puede interesar: Reforma a la salud, tema importante del cónclave del gobierno de Gustavo Petro)



"Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fueran terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen para poder encerrar a la juventud sobre barrotes".



Y acusó a algunos sectores del Estado de generar injusticia, pues considera que mientras que quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres, los jóvenes siguen en las cárceles.



"Solo podían pensar en venganza a partir de la cárcel, la desaparición y el asesinato", agregó Petro.



El mandatario recordó que hay alrededor de 200 jóvenes presos por haber participado en la protesta social y afirmó, una vez más, que algunos de ellos se han intentado suicidar.



(En contexto: Las claves del primer reporte de seguimiento de la CIDH sobre el paro de 2021)



El jefe de Estado recordó que su gobierno quiso liberar a estos jóvenes antes de la Navidad de 2022 pues, según él, le Ley 418 permitía hacerlo.



"Hay presos sociales en Colombia, presos por protestar, y pusimos allí el mecanismo para liberar a esas personas transformándolos en voceros de paz", afirmó y complementó que alcanzaron a pedir la libertad de 17, pero solo liberaron a cuatro.



En su discurso, Petro también cuestionó que se haya creado la primera línea, pero dijo que fue una reacción de defensa y lo que buscaban era evitar la muerte.

Facebook Twitter Linkedin

Petro con los jóvenes de Siloé, Cali. Foto: Presidencia

"¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. Que no debió de haber existido, pues claro que no debió de haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba, simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar. Eso era todo", comentó el jefe de Estado ante esta comunidad.



Y cuestionó que hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía, porque a la ciudadanía no se le debe violentar. Por eso insistió en la reconciliación y el perdón, que son claves para que en Colombia nos dejemos de matar.



(También: Petro: 'Tres intentos de suicidio de jóvenes a quienes les han negado libertad')



Este pronunciamiento lo hace el jefe de Estado previo a una cita que tendrá el lunes con el fiscal general, Francisco Barbosa, con quien discutirá sobre algunas diferencias jurídicas que sostienen la Presidencia y la Fiscalía con respecto a la 'paz total'.



Se espera que la liberación de los jóvenes capturados en medio de la protesta social sea uno de los temas a debatir, así como la suspensión de las órdenes de captura de algunos integrantes del 'clan del Golfo' y 'los Pachenca', estructuras de origen paramilitar, de cara a negociar su sometimiento a la justicia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA